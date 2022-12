Pantano y Quintana ponen los colores colombianos al Tour de Francia

Mientas Colombia celebraba el día de su independencia, el Tour de Francia se vestía con sus colores de la mano de Jarlinson Pantano, tercero de la etapa de hoy, y de Nairo Quintana, segundo de la general y en liza por la victoria final.

"Es una pena no haber podido conseguir el triunfo. Esta mañana quería ganar en un día tan especial, no se ha dado pero estoy contento de haberlo intentado (Lea también: El español Rubén Plaza gana en solitario la 16ª etapa del Tour de Francia ).

"Además de la fiesta nacional para mí era importante porque un día como hoy gané de niño mi primera carrera y pensé que podía repetirlo. Pero así es el ciclismo", aseguraba en la meta Pantano.

El colombiano formó parte de la fuga de 23 ciclistas que marcó la decimosexta etapa del Tour y que llegó con tiempo suficiente para jugarse la victoria.

En la subida al puerto de Manse se metió en el grupo de los mejores, pero no respondió al ataque del español Rubén Plaza, que acabó sumando renta suficiente en la subida como para llegar a la meta en primer lugar.

En un fabuloso descenso por la pendiente de La Rochette, una peligrosa bajada que se ha labrado un mito en el Tour por sus ilustres caídas, Pantano siguió la estela del eslovaco Peter Sagan, uno de los mejores bajadores del pelotón internacional (Lea también: Rigoberto Urán va mejor y espera ganar una etapa del Tour en los Alpes ).

En la meta de Gap solo perdió 6 segundos con el corredor eslovaco.

"Creo que hay que intentarlo, aunque ganar una etapa del Tour no es sencillo. Soñaba con darle una etapa al país, lo he intentado. Me he sentido bastante bien", señaló.

Su hazaña en la etapa tuvo un premio suplementario, puesto que Pantano subió dos puestos en la general para situarse en la posición 16, un buen lugar para que un escalador de su talla pueda aspirar a acabar entre los 10 primeros en las etapas alpinas que quedan por delante.

Pero el ciclista del equipo suizo IAM indicó que su prioridad es ayudar a su jefe de filas, el helvético Mathias Frank, situado en el puesto 13 (Lea también: Greipel ganó etapa 15 del Tour de Francia en Valence. Nairo acaba sin problemas ).

"La prioridad es ayudar a Frank, pero mis sensaciones son buenas y queda una semana muy difícil por delante", aseguró.

También fue un día especial para Nairo Quintana, al que 3.10 minutos separan de su "sueño amarillo", del británico Chris Froome.

El ciclista del Movistar no solo celebró el día de Colombia.

Además, tal día como hoy en 2013 consiguió en el puerto alpino de Semnoz su primera, y por el momento única, victoria en el Tour, un triunfo que le permitió acabar segundo de la general de 2013, por detrás de Froome (Lea también: Cummings sorprende en la etapa 14 del Tour; Nairo salta al segundo lugar ).

Fue la mejor actuación de un colombiano en el Tour y Quintana la recuerda con cariño.

"Es un día emocionante para nosotros los colombianos. Hace dos años les regalé una victoria de etapa. Este año seguimos trabajando en el Tour para brindar a los colombianos la alegría que se vive en el ciclismo y si es posible de la mano con la paz", afirmó, emocionado, el jefe de filas del Movistar.

Quintana se ha convertido en uno de los personajes más importantes del Tour, porque toda la caravana le considera como el único capaz de doblegar a un Froome que, por el momento, no ha vacilado en el liderato.

El colombino de Boyacá se dejó minuto y medio en un corte en la segunda etapa, un tiempo que puede lamentar en los próximos días (Lea también: Froome denuncia que fue rociado con orina por espectador que lo llamó "dopado" ).

"Hemos de aceptar que no fue por un error nuestro, fueron circunstancias de carrera. Eso nos sirve de experiencia para años venideros", dijo.

Quintana reconoce que Froome también ha sacado renta "porque estuvo más fuerte" y "hay que aceptarlo".

Ahora llega su terreno predilecto, la montaña, donde tiene la intención de atacar, para lo que cuenta con el respaldo de su compañero de equipo, el español Alejandro Valverde, cuarto de la general y en un gran momento de forma.

"Trataremos de repartir el trabajo y jugar con las dos bazas", dijo (Lea también: Van Avermaet se impuso en Rodez; no hay cambios en la general del Tour ).

"Alejandro está muy bien, está totalmente entregado a mi y eso será la clave para poner a Froome a trabajar y poder quitarle algo de tiempo", comentó.

EFE