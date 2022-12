Para la canciller Holguín no hay presos políticos en Venezuela: Pastrana

Desde Caracas, el expresidente Andrés Pastrana criticó la posición del Gobierno colombiano frente a la situación que vive Venezuela.

“Con la Cancillería tenemos dos posiciones completamente distintas de lo que creemos que es la democracia en Venezuela. La Cancillería pone a Venezuela como el ejemplo de la democracia en América Latina. Para la canciller colombiana no hay violación de derechos humanos, no hay presos políticos, no se persiguen a los periodistas”, dijo.

Pastrana agregó que está dispuesto a reunirse con el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, y señaló que los expresidentes que están pronunciándose sobre Venezuela no son ni de derecha ni de izquierda.

Junto a Pastrana, llegó el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, para brindar apoyo a los opositores presos que se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de los políticos encarcelados, la fijación de la fecha de los comicios parlamentarios y el cese de la censura.

"Esperemos que se encuentre la solución en democracia y el tiempo apremia porque Leopoldo López y Daniel Ceballos están en una situación donde han decidido estar en huelga de hambre y ojalá que eso conmueva el corazón", dijo Pastrana a periodistas al arribar al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía que sirve a Caracas.

Con EFE.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El expresidente Álvaro Uribe reveló detalles de su visita a María del Pilar Hurtado y dijo que comprobó la tortura a la que ha sido sometida por la Fiscalía.

-Un padre envenenó a su hijo de cuatro años e intentó suicidarse en la ciudad de Neiva.

-En Puerto Colombia, el pueblo de Carlos Bacca, celebraron el triunfo del Sevilla.

