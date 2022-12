Para mí, Carlos Antonio Lozada es un violador: Vanessa Vallejo

Vanessa Vallejo, la periodista del PanAm Post contra quien Carlos Antonio Lozada presentó una acción de tutela para que rectificara un artículo en el que lo llamaba violador, dijo que en su momento fue asesorada por abogados reconocidos, quienes le habían dicho que la petición del senador del Partido Farc no iba a prosperar.

“Varios abogados de renombre dijeron que no iba a triunfar, lo que sí puedo decir yo es que en el fallo el juez dice cosas como que yo no puedo decir que las Farc crearon su propia justicia, yo no entiendo qué se puede y qué no se puede decir en Colombia”, expresó Vallejo.

La periodista recordó los casos de las jóvenes de Rosa Blanca, quienes han señalado a Lozada de cometer violaciones.

“Evidentemente, no hay un fallo, no estoy jugando a ser juez. En la nota de opinión nunca digo que hay un fallo y lo han declarado culpable, lo que digo es que están las denuncias y él para mí es un violador. Que no haya un fallo respecto a eso no quiere decir que no sea un violador, quiere decir que la justicia colombiana para mí está podrida”, manifestó.

