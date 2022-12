Pastor afirma que mujeres que nombran a Dios durante sexo deben pagar cárcel

El fundador y pastor principal de la Iglesia de Cornerstone en San Antonio, Texas, afirmó que las mujeres que nombran a Dios durante sexo deben pagar cárcel.



“Si me preguntan mi opinión, no hay más grande pecado en términos de mal uso del nombre de dios que el que hacen las mujeres durante el sexo. Es uno de los más sucios, despectivos, sabrosos, y pecaminosos usos del nombre de dios que se me pueden ocurrir. Si fuera por mí, pondría en la cárcel a toda mujer y jovencita que lo hiciera”, dijo John Hagee. (Lea también: ¿También son las suyas? Estas son las fantasías sexuales más comunes de mujeres )



El pastor insistió que ese tipo de mujeres están cometiendo blasfemia y por lo tanto deberían ser castigadas: “Eeste mundo de crímenes y muertes, una simple blasfemia no recibe la atención que se debe”.