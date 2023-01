La influencer y creadora de contenido digital Paula Galindo, más conocida en las redes sociales como Pautips, se volvió viral después de publicar un polémico video en el que habla de los problemas de trastornos alimenticios.

En su video titulado 'Si tienes un desorden alimenticio mira esto', Pautips intentó enviarles a sus seguidores un importante mensaje sobre el famoso TCA, el cual aqueja a muchas personas en el mundo, pero, en vez de esto, empezó a recibir fuertes críticas por relacionar los trastornos alimenticios con Satanás.

Publicidad

“Cuando recibes al espíritu santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, se va ir secando”, relató la influencer sobre los trastornos alimenticios.

A raíz de esto, Pautips fue duramente criticada en redes sociales por los internautas, quienes argumentaron que no es posible que una influenciadora haga esa clase de contenidos desinformando sobre los trastornos alimenticios.

“Pautips diciendo que los trastornos alimenticios son por culpa de Satanás y que se curan orando”, “Pautips acaba de hacer un video rezando y diciendo que Satanás es el que está en ti y por eso las personas sufren de trastornos alimenticios”, “Pautips, minimizar la enfermedad es demasiado irresponsable. Los trastornos psíquicos no se manifiestan por falta de Dios, no son batallas espirituales, no se curan orando, “Cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillando a adorar a satanás”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el video.

¿Quién es Pautips?

Publicidad

Paula Galindo, una influencer bogotana de 28 años, cuenta con millones de seguidores en YouTube e Instagram y en sus videos suele hablar de belleza, rutina y deporte. Su primera publicación fue el 5 de mayo de 2012 y ha recibido reconocimientos como el premio Kids’ Choice Award Colombia.

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?