Periodista dejó transmisión en vivo del Mundial para tomarse una foto con Shakira

La inauguración del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro y fuera de la cancha, sino también una escena que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Un reconocido periodista argentino protagonizó un curioso momento al interrumpir una transmisión en directo para acercarse a Shakira y pedirle una fotografía.

El episodio ocurrió este miércoles 10 de junio previo a la jornada inaugural del torneo, que comenzó con el compromiso entre México y Sudáfrica. El conjunto anfitrión se impuso 2-0 ante el seleccionado africano en un encuentro en el que los mexicanos encontraron la recompensa a su insistencia ofensiva y celebraron el primer triunfo de la competencia.

Fue así como, mientras miles de aficionados comentaban el inicio del magno evento de fútbol, otro momento captó la atención de los usuarios en internet. Se trató de la reacción del periodista deportivo Marcelo Benedetto, una figura ampliamente conocida en Argentina por su trayectoria en medios especializados y su paso por diferentes cadenas deportivas internacionales.



Este periodista hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos, tenía la oportunidad tener a @Shakira cerca y pedirle una foto, no le importó dejar todo tirado y tomó esa oportunidad, la aprovechó completamente, lo que causa Shakira. pic.twitter.com/PAPqJ5irGk — Andrés Guillén 💋🐺💎 (@andresguillen6_) June 11, 2026

Durante una emisión en vivo relacionada con los actos previos a la inauguración del campeonato, Benedetto advirtió la presencia de la cantante colombiana Shakira, quien se encontraba cerca del lugar acompañada por parte de su equipo de trabajo.

Al notar que la artista se aproximaba, el comunicador no ocultó su entusiasmo y, ante la sorpresa de sus compañeros, anunció que abandonaría temporalmente la transmisión para cumplir un objetivo personal.

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“Me permites que voy por una consigna, está viniendo Shakira, voy a buscar a Shaki”, expresó entre risas antes de dejar el micrófono y dirigirse hacia donde se encontraba la intérprete barranquillera.

Las imágenes muestran a Shakira caminando junto a su equipo mientras realizaba actividades relacionadas con los ensayos de la ceremonia inaugural. La artista lucía un atuendo deportivo compuesto por un mallón azul, tenis y una blusa negra.

Segundos después, las cámaras captaron el instante exacto en que Benedetto logró acercarse a la cantante. El periodista se tomó una fotografía con ella y aprovechó para expresarle algunas palabras de admiración. Shakira respondió de manera cordial y agradecida antes de continuar con sus compromisos.

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Desde el estudio, los conductores siguieron la escena en tiempo real y reaccionaron con humor. “Ahí está la foto para el Instagram, Benedetto, muy bien”, comentó uno de ellos mientras observaba el encuentro.

La situación generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y destacaron la espontaneidad del periodista. Muchos señalaron que su comportamiento reflejó la emoción de cualquier fanático que, en medio de un evento de alcance mundial, tiene la oportunidad de encontrarse cara a cara con una de las artistas latinoamericanas más reconocidas del planeta.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 reunió además a destacados artistas internacionales como Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Andrea Bocelli, EJAE, Burna Boy y Shakira, quienes fueron protagonistas de un espectáculo cargado de música, color y referencias a la cultura mexicana.