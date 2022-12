Periodista denuncia que vivió un caso similar al de Valentina González en Cholón

La periodista deportiva barranquillera Julieth González Therán, dio a conocer un hecho similar al que ocurrió el pasado fin de semana en Cholón con Valentina González Medina, quien murió en medio de un accidente con un yate.

Therán relató que los hechos en el que resultó con heridas en su pierna izquierda ocurrieron en julio de este año con una lancha de un pescador.

"Estaba con amigos y mi novio en un yate en Cholón. Me bajé a bañar, de un momento a otro vi que venía una embarcación de un pescador hacia mí y el tipo ni siquiera estaba mirando al frente, sino a otro lado. En ese momento le dije mi novio que nos sumergieramos, y siento que algo alcanza a coger mis piernas porque quedaron hacia arriba cuando me sumergí. Me hizo tres heridas con la hélice de la lancha", sostuvo Therán.

Posteriormente, Therán le contó a BLU Radio que empezó a llorar y entró en pánico porque no sabía que le había pasado a sus piernas. Cuando salió nuevamente a la superficie, alcanzó a ver al piloto de la embarcación.

"Yo le grité y él solo me dijo que yo estaba sumergida. Me llevaron al yate y me pusieron una venda en mi pierna izquierda porque estaba votando mucha sangre. Le dijimos a la persona que manejaba el yate que siguiera al tipo porque él se fugó y cuando lo alcanzamos no pidió disculpas, ni asumió su responsabilidad, ni siquiera me auxilió", relató Julieth.

Posteriomente, la periodista, que actualmente trabaja para Deutsche Welle, cadena alemana en Berlín de ESPN, sostuvo que viajó hasta Cartagena para ir a una clínica donde finalmente la atendieron. Afortunadamente para ella el hecho no pasó a mayores.

"Me parece que estos señores que manejan estás embarcaciones tienen poca empatía y solidaridad con los turistas en estos accidentes. Soy muy negligentes, la prioridad deben ser los bañistas y muchos de ellos trabajan sin licencias. Doy a conocer esto porque me conmovió mucho el caso de Valentina", expresó la periodista.

Finalmente, manifestó Julieth que en ese momento no instauró la denuncia porque tenía que viajar al día siguiente a Barranquilla, luego a Bogotá y finalmente a Alemania a cumplir con sus compromisos laborales.