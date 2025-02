Periodista hace reír a televidentes con "exagerado" informe: "El camarógrafo la odia"

Un video se ha vuelto a viralizar en redes sociales y esta vez la protagonista es la periodista por un informe que está realizando en vivo y que hizo reír a los televidentes, quienes no dudaron en realizar diversos comentarios.

Todo sucedió en medio de la antesala a una carrera de la Fórmula 1, cuando la joven describía la fuerte lluvia que estaba cayendo en uno de los circuitos de la pista. Aunque han pasado varios meses de este suceso, todavía sigue sacando sonrisas a las personas en redes sociales.



Video: periodista de Fórmula 1 "exagera" el clima

En noviembre de 2024, durante el Gran Premio de Brasil, estaba cayendo un aguacero y la joven comenzó a contar en el canal deportivo DAZN todo lo que estaba sucediendo. En un momento, la reportera afirma que el clima era tan complejo que hasta había "árboles caídos". Sin embargo, lo que enfocó el camarógrafo, evidenció la que realmente estaba sucediendo.

Solo se trataba de un pequeño árbol que estaba en un matera y se había caído por la lluvia y el viento, pero no eran varios árboles y tampoco de gran tamaño, que podrían significar una alarma ante los espectadores, periodista o los propios pilotos. Además, afirmó que estaba tronando y era tanta la lluvia, que parecía una piscina, pero las imágenes no evidenciaban esto.

"Hay truenos, es una locura, parece una piscina esto. Árboles caídos aquí a la izquierda. La gente va pasando", dice la periodista.

Ante esto, las personas no dudaron en realizar comentarios para reírse de lo sucedido, pues puede que los nervios le jugaran una mala pasada en vivo. Además, comentaron que el camarógrafo no la apreciaba, porque había dejado en evidencia que lo que decía no era cierto.

"Árboles caídos jajajaja (una planta)", "El camarógrafo la odia 😂", "Yo mandando un audio a mi jefe cuando no quiero ir a trabajar", "La planta interpretando su mejor papel", "Imágenes Sensibles 🗿", entre otros comentarios.

Sin duda fue un momento que no olvidará la periodista y que también recordará por la victoria del neerlandés Max Verstappen.