Perro salvó a otro que sufría un ataque de epilepsia dentro de una casa: hay video

En redes sociales se ha viralizado un emotivo video que ha conmovido a las personas por la manera en la que reaccionó un perro de raza bóxer al ver a un bulldog francés sufriendo un ataque.

De acuerdo con la historia y las imágenes publicadas por Sarah McCardle en su cuenta de Facebook, cuando llegó a su casa se percató que algo había sucedido con su pequeño Yogi, pues tenía algunos moretones. Por eso, decidió mirar la cámara de seguridad que tenía en la sala para verificar si allí podía evidenciar si había sucedido algo; lo que se encontró la impactó.



La cámara captó el momento en el que el bulldog francés comenzó a tener un ataque de epilepsia, el cual, según su dueña, presentó desde que tiene un año. Ante esto, el bóxer Reggie notó que su compañero de casa no está bien y empezó a empujarlo con sus patas hasta tumbarlo al suelo.

Yogi no se movía, por lo que Reggie comenzó a moverlo con sus patas delanteras en su instinto de que algo no estaba bien e, incluso, lo empujó con su hocico para intentar una reacción de su pequeño hermanito.

Según el relato de la dueña de estos perritos, los movimientos que realizó el bóxer sobre el bulldog francés permitieron que el pequeño volviera a respirar, pues esta raza, al tener un hocico pequeño, pueden tener problemas al momento de respirar ya que se puede presentar una obstrucción con su propia saliva.

Precisamente, esto es lo que se cree que sucedió en ese momento, pues se sumó el ataque de epilepsia con la dificultad respiratoria de Yogui.

A Connecticut woman says her French bulldog, Yogi, would have died if her other dog, a young boxer named Reggie, hadn't jumped into action when Yogi suffered a seizure with no human around to help.Reggie's attention saved Yogi from aspirating until their owner returned home. pic.twitter.com/YY3HWp8b2C

— ABC News (@ABC) May 16, 2025