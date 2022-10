Petro invita a Plazas Vega a reconstruir la verdad sobre el Palacio de Justicia

“Él es el que más información tiene, a eso lo invito, no que acuse al M-19 de ser guerrillero, no a que hablemos de términos de un combate que allí sucedió, o a considerarnos enemigos mutuos cuando ya no estamos en guerra, sino a que ayudemos a reconstituir paso a paso toda la verdad de lo que allí pasó en el palacio de justicia”, le dijo Petro a Plazas Vega.

Horas antes, en entrevista con Blu Radio, el coronel en retiro aseguró que la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia se debe hacer en las instituciones de inteligencia del Estado de la Policía, el Ejército y el extinto DAS.

“Al mirar con cuidado la condena a Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentra que ahí se le carga una responsabilidad al sistema de inteligencia nacional, compuesto por miembros de inteligencia del DAS, del Ejército y de la Policía. Por ahí es que hay que mirar y buscar las responsabilidades”, manifestó.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-La Federación Internacional de Derechos Humanos celebró el acuerdo sobre víctimas alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Farcen el marco de las negociaciones de paz.

-Tras cumplirse tres años del inicio del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, se ha prevenido la muerte de por lo menos 1500 personas, según reveló en su último estudio el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dio a conocer en Santiago de Chile su informe anual con el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015".

-Las negociaciones de la acción de la petrolera Pacific Exploration, fueron suspendidas hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, luego de que se registrara un repunte del 65.78%, negociándose a 6.180 pesos.

-El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles pidió hoy al Gobierno promover la auditoría de los resultados electorales de las legislativas, comenzando por los de las presidenciales de marzo de 2013 en las que resultó electo Nicolás Maduro por un estrecho margen frente al dirigente opositor.