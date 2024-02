Piqué habla de la posibilidad de vivir en Latinoamérica por la Kings League

Falta poco para que de comienzo la Kings League América, el proyecto del español Gerard Piqué que se disputará en México con el mismo formato que ha manejado en España junto a otros creadores de contenido, como lo son Ibai Llanos, DJMario, Spursito, Juansguarnizo, entre otros más.

Sin embargo, el inicio de esta liga abrió el debate si el español estaría dispuesto a abandonar Barcelona para llegar a México y dirigir el proyecto de cerca como el hecho el último año. Ante esto, el propio Piqué habló con GQ Latinoamérica y dijo que "la verdad no, no se lo ha planteado.

"La verdad es que no, no me lo he planteado, creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevado por su presidente Miguel Layún. Nosotros desde España lo vamos a ayudar, pero no está pensado en corto plazo ir a vivir allá", dijo.

Y es que este formato tendrá su propio presidente, el exfutbolista Miguel Layún, quien fue anunciado junto a todos los presidente en el mes de octubre de 2023. La función del mexicano es la misma que tiene Piqué en España, sin embargo, sin la ayuda del español, pues deberá tomar las riendas y medir las reglas entre los presidentes.

¿Qué es la Kings League Américas?

El formato de la Kings League fue creado por Gerard Piqué en enero de 2023, que es un tipo fútbol 5 en campo cerrado con normas distintas a las que se manejan normalmente en el deportes. Por lo que este sería una franquicia nueva del proyecto del catalán.

En esta liga participan creadores de contenido, famosos e incluso exfutbolista; en total son 12 clubes que cuentan con sus propios presidentes y donde destacan colombianos como Pelicanger, James Rodríguez y Westcol, que asumirán el reto para llevar a sus equipos hasta lo más alto.