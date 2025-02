Pirlo rompe silencio por entrevista con Juanpis González: "Me dejé llevar de los tragos"

Polémica en el reconocido programa del comediante Alejandro Riaño del personaje Juanpis Gónzalez a raíz de la presentación que tuvo Pirlo, un joven vallecaucano que lidera la escena del trap colombiano, pero que quedó mal parado porque, según algunos, no se "encontraba en su 100 %" y tuvo actitudes que incomodaron a algunos de los asistentes.

Un video, que se volvió viral en redes sociales, mostró un momento en que Pirlo en el escenario cantó 'Cuál es esa', la canción que tiene al lado de Feid, que, según las personas que asistieron al show, no se le entendía y se traba al momento de intentar seguir la letra. Además, dijeron que muchos comentarios llegaron a ser incómodos.

¿Qué dijo Alejandro Riaño por la polémica?

"Le agradezco que pidiera perdón y dijera que se repitiera, lo cual lo estaremos viendo porque estamos full. Tenemos de todo, si ustedes van a la entrevista que tuvimos con Mike Bahía aprendimos, nos reímos, lo mismo con la de Feid y con las más de 1.200 entrevistas que hemos hecho, muchas que tenemos acá guardadas y que no han salido porque lo último que queremos es hacerle un daño al invitado. Si bien lo paramos ante un personaje nefasto, nuestra intención no es dañarle a nadie la carrera", contó Alejandro Riaño en sus redes sociales por el show.

Lamentó que "pasara este tipo de cosas" debido a que hicieron todo un trabajo detrás para que tuviera su escenario arreglado y todo el trabajo de su equipo. Pero entiende que "no todas pueden ser perfectas". Asimismo, dijo que nunca en sus entrevistas niegan que las personas no sean ellas y pueden tomar, fumarse algo y todo lo que quieran, mientras esto no arruine el show, pues quieren mostrar el lado humano de cada uno de los invitados.

Pirlo pidió disculpa

A través de su cuenta de Instagram, el artista vallecaucano salió a hablar sobre la entrevista y lo que sucedió durante el show. Pidió disculpas y le agradeció por toda la paciencia, aseguró que fue su culpa y nunca recibió un mal trato o algo por parte de Juanpis González, o el equipo de Alejandro Riaño.

"No fueron nervios, fue un juego de emociones. Me puse a tomar muy rápido y me dejé llevar, la entrevista fue un fracaso porque las personas querían saber más de mí y nunca conté las cosas bien. Yo sabía que estaba chapeto y que no podía cantar así, pero el público lo estaba pidiendo y por eso lo hice, aunque me negué porque sabía que la iba a cagar (...) El que quiera pensar que estaba con sustancia, no me pondré en contra de nadie. Juanpis, personalmente, nunca tuvo la culpa y no supe controlarme. Me acababan de aprobar la visa y, por otro lado, estaba mal porque este 14 de febrero lo tuve que pasar solo", contó.