Polémica: trabajadora que adoptó perrito exige los mismos permisos que sus compañeras con hijos

Una trabajadora que adoptó un perrito chihuahua abrió un fuerte debate tras reclamar para sí la misma flexibilidad y beneficios laborales que tenían las madres en su empresa. La mujer, Mary Rose Madigan, quien labora con una compañía en Sidney ( Australia ), reclama la condición de “madre canina” y sostiene que merece el mismo trato que sus colegas.

Madigan asegura que siente el mismo complejo de culpabilidad que sus compañeras madres cuando salen de la casa y dejan solos a sus hijos en casa.

En un artículo publicado en redes, la joven de 28 años aseguró que sus jefes deben considerar su situación y otorgarle igual “flexibilidad y comprensión que tienen con las madres de niños humanos".

La trabajadora, que lleva un año y cinco meses con el perrito, asegura que su atención le demanda, además de esfuerzo, una buena dosis de tiempo.

"Veo con absoluta envidia que las madres que trabajan pueden irse temprano, tener horarios flexibles o laborar desde casa con más frecuencia. Sé que no son niños, que no soy madre, comprendo que no entiendo el alcance total de la carga, pero amo a mi perrito más de lo que imaginé que fuera posible”, sostuvo la joven al justificar su reclamo.

Madigan asegura que debido a la dificultad para atender a su mascota debe pagar una costosa guardería y que está expuesta a costosas multas si llega tarde a recogerla.

Mascota solas sufren ansiedad

La médica veterinaria Camila Gómez, en entrevista con Mascotas BLU, habló de los problemas de conducta de las mascotas animales y la ansiedad que pueden sufrir en caso de estar confinadas.

“Estos síntomas los pueden sentir todas las mascotas, la ansiedad es una respuesta al estrés. En el caso específico de los perros se presenta ansiedad por separación, que es una respuesta negativa a un problema de conducta cuando el animal está en una situación de soledad en casa, se puede convertir en algo patológico”, explicó Gómez.

La experta resaltó que es importante estar al pendiente de estos cambios de conducta, pues algunos animales pueden llegar a lastimarse.

“Algunos síntomas son naturales en perros y gatos pero se empieza a notar algunos cambios que incluso pueden generar daños en ellos mismos. Es un problema muy grave de conducta”, comentó.

¿Cuáles son los síntomas de alarma?

“Empiezan a destruir muchas cosas en la casa como puertas ventanas, también a llorar y a ladrar de manera excesiva, se orinan en lugares de la casa donde antes no lo hacían. Como último cambio, dejan de comer y empiezan a salivar demasiado y jadean y respiran con intensidad”, indicó la experta.

