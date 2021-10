Polémico mensaje de clienta a Mario Hernández que le reclamó por productos hechos en China

El diseñador colombiano Mario Hernández ha sido blanco de críticas en las redes sociales, después de que una de sus clientas compartiera un mensaje reclamándole por sus productos hechos en China.

La polémica inició cuando el diseñador escribió en su cuenta de Twitter un mensaje a modo de reclamo a la aerolínea Avianca por el alto costo de un tiquete.

"Avianca no me atendió a tiempo el Tiquete valia 6,7 millones hasta hoy me atienden y me dicen que el Tiquete cambio la tarifa 10.7 millones es culpa de ellos y yo tengo que pagar ! Qué tal ?", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Trinos de Mario Hernández y una usuaria en Twitter captura de pantalla de Twitter

Sin embargo, una usuaria aprovechó el momento para reclamarle al diseñador por unos productos que adquirió a través de la página web y que en su etiqueta decía "país de origen: CHINA".

"Así me sentí cuando pedí un bolso y una maleta por tu página web y pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. ¿Tan feo que lo estafen a uno cierto?", comentó la usuaria.

Trinos de Mario Hernández y una usuaria en Twitter captura de pantalla de Twitter

Junto con el mensaje, la mujer agregó una foto de la marquilla de uno de los productos que compró y en el que dice que su país de origen es China.

Cómo era de esperarse, Mario Hernández le respondió a la usuaria a través de la misma red social afirmando que en Colombia no hay materias primas y que las mejores fábricas son en China.

"A Mari Cotes es cierto en Colombia no hay materias primas las mejores fábricas son en China garantizadas por nuestra marca, con gusto le devolvemos el dinero! En ninguna parte decía que fabricadas en Colombia", escribió el diseñador.

Trinos de Mario Hernández y una usuaria en Twitter captura de pantalla de Twitter

La polémica continúo cuando la usuaria le volvió a responderle al diseñador y afirmó que en su página web dice que sus productos son colombiano. "Aquí amigo, aquí lo dicen", respondió.

Trino de usuaria a Mario Hernández// Twitter

Los polémicos mensajes desataron otros comentarios de usuarios en Twitter, quienes también afirmaron que sus productos no están hechos en Colombia.

Finalmente, el empresario aseguró que “el 65 % del producto que vendemos es hecho en Colombia, está invitado a verificarlo”.

