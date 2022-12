Por adopción gay habrá cambios en formato de registro civil

La Corte Constitucional determinó que los notarios del país deben cambiar los registros civiles de nacimiento para dar cabida a parejas homosexuales.

El tribunal ordena a la Registraduría debe cambiar el formato de registro de los menores de edad, es decir, que no tenga solo el nombre de la madre y del padre, sino también la opción para especificar si se trata de una pareja del mismo sexo. Escuche también: (El homosexualismo no se unta, no se hereda: estilista Humberto Quevedo)

La determinación se dio al fallar una tutela interpuesta por dos hombres, que quisieron registrar a su hijo, pero en el formato no aparecía la opción diferente a la de un hombre y una mujer. Lea también: (Adopción gay fue decidida en un acto dictatorial de la Corte: Iglesia)

La semana pasada, la Corte Constitucional vía libre a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, sin restricciones de ningún tipo.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-La Selección Colombia jugará con la misma defensa de los dos partidos anteriores liderada por el zaguero del Inter de Milán Jeison Murillo.

-Chilenos residentes en Barranquilla se les divide el corazón por el partido de la selección de su país contra la de Colombia.

-"Entre mayo y junio del próximo año se realizará un plebiscito por la paz", aseguró, hace pocos minutos, el presidente Juan Manuel Santos.

-Sigue el drama de la familia del ingeniero secuestrado por la guerrilla del ELN cerca de Simití en el sur de Bolívar.