Por el no pago de estudios de su hija, Roger Martínez no podría estar en Copa América

Al futbolista colombiano Roger Martínez, que actualmente milita en el América de México y quien fue convocado por el entrenador Carlos Queiroz para la Copa América que se disputará en Brasil, se le impidió la salida del país por parte del juzgado segundo de familia de Cartagena, hasta que se ponga al día con la obligación del pago de los estudios de su hija.

Una juez le fijó al futbolista un pago provisional de 4 millones de pesos, de los cuales tenía que destinar 2 millones en efectivo para la manutención de la niña y 2 más en una fiducia para los estudios posteriores de la menor.

Según la expareja de Roger Jenifer Villalba Larios, quien vivió con el futbolista en China cuando este jugaba el país asiático, el cartagenero no ha cumplido con el pago de la fiducia para los estudios posteriores de la menor de 15 meses.

“Yo me tuve que regresar a Colombia porque tenía un embarazo de alto riesgo y quería que me vieran médicos colombianos. Al ver su desinterés tuve que demandarlo para que reconociera a su hija, a pesar de tener la certeza. La juez en la sentencia le fijó alimentos provisionales de 4 millones de pesos, de los cuales tenía que fijar 2 en efectivo y dos en fiducia para garantizar los estudios de la niña, pero no ha hecho nada”, explicó Villalba.

A raíz de todo esto, el juzgado de familia en Cartagena notificó a Migración Colombia sobre el proceso que se le adelanta a Martínez para que no pueda salir del país hasta tanto responda.

En diálogo con Mañanas BLU, Jenifer Villalba aclaró que el futbolista no ha generado el pago de la fiducia para asegurar los estudios de la niña.

“La niña tiene 15 meses y todavía no está estudiando, pero es una orden de la juez segunda de familia de Cartagena y hasta el momento no se ha hecho la constitución de la fiducia”, dijo.

Asimismo, agregó que la fiducia no es para la cuota alimentaria de la niña, sino para asegurar los estudios posteriores de la menor.

En ese sentido, la mujer reconoció que Roger le está girando dos millones de pesos mensualmente para la manutención de su hija, pero no ha cumplido su deber con la consignación de la fiducia para los estudios de la menor.

“La niña está registrada y reconocida con su apellido (…) Es muy importante asegurarle el estudio. Hoy estamos bien, pero mañana no se sabe y es importante asegurar el estudio, la comida y la salud para mi hija”, añadió.

Dijo, además, que para ella ha sido imposible comunicarse con Roger, quien, según indicó, la bloqueó de las redes sociales.

“Él no se comunica conmigo para saber cómo está la niña ni para preguntar por ella. No hay relación y no quiere saber nada de la hija (…) Debería estar pagando la fiducia desde septiembre del año pasado y no ha pagado nada”, manifestó.

“Actualmente no sé cuánto gana Roger, pero cuando estaba en China ganaba, en promedio, 2 millones de euros, que subieron después a 5 millones de euros al año. No es justo que no pague dos millones de pesos para su hija”, finalizó.

Escuche la entrevista con Jenifer Villalba Larios en Mañanas BLU aquí: