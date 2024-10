Por estas acciones puede ir a la cárcel en estos países: algunas son insólitas

En un mundo globalizado, las costumbres y leyes varían enormemente entre países, lo que a menudo sorprende a los viajeros. En muchos lugares, actividades que parecen cotidianas pueden resultar en multas e incluso penas de cárcel. A continuación, repasamos algunas de las normas más curiosas y estrictas que pueden meterte en problemas durante tus viajes.

Mascar chicle en Singapur

En Singapur, mascar chicle en las calles es una infracción que puede costarle caro. Desde 1992, el país tiene estrictas regulaciones que solo permiten el uso de chicle con fines terapéuticos. Cualquier otra forma de consumo en público puede llevar a fuertes multas e incluso a prisión.

Muestras públicas de afecto en Dubái

En los Emiratos Árabes Unidos, las muestras de afecto en público están altamente restringidas. En ciudades como Dubái, besarse o caminar de la mano en la vía pública puede generar serios problemas legales debido a las estrictas normas de conducta. Los turistas deben tener cuidado, ya que este tipo de comportamiento puede resultar en sanciones o incluso en la deportación.

Viajes en el tiempo prohibidos en China

Desde 2011, China prohibió las películas y series que impliquen viajes en el tiempo, argumentando que "distorsionan la historia". Las autoridades consideran que estos contenidos tratan la historia de forma irrespetuosa y alteran los acontecimientos a su antojo.

Nombres prohibidos en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda mantiene una lista de nombres prohibidos para evitar que los padres elijan denominaciones inapropiadas para sus hijos. Nombres como Lucifer, Justicia y Princesa están vetados por las autoridades para proteger a los menores de posibles burlas o problemas legales en el futuro.

Prohibido correr en grupo en Burundi

En Burundi, desde 2014 está prohibido correr en grupo. El gobierno adoptó esta medida para evitar que las reuniones masivas sirvan como excusa para actividades subversivas o protestas encubiertas.

No quedarse sin gasolina en las autopistas alemanas

En Alemania, quedarse sin gasolina en una autopista puede ser ilegal, ya que se considera que pone en riesgo la seguridad vial. La norma busca prevenir accidentes y atascos en las vías rápidas del país, por lo que es fundamental asegurarse de que el tanque esté lleno antes de viajar.

El peligro de cantar 'My Way' en Filipinas

Cantar 'My Way' de Frank Sinatra en un karaoke en Filipinas puede ser extremadamente arriesgado. Aunque no hay una prohibición oficial, esta canción ha estado relacionada con numerosos incidentes violentos, lo que ha llevado a muchos establecimientos a retirarla de sus repertorios para evitar problemas.

Prohibiciones de ropa y estilos

Algunos países imponen restricciones curiosas sobre la vestimenta. En Barbados, está prohibido el uso de ropa de camuflaje por motivos de seguridad, mientras que en Corea del Norte, los pantalones vaqueros están prohibidos como parte de una campaña para evitar la influencia de la cultura occidental.

Prohibiciones sobre el juego y el alcohol

En Mónaco, los residentes no pueden jugar en los famosos casinos de Montecarlo para proteger su economía personal. Solo los turistas tienen permitido participar en estos establecimientos. En Arabia Saudita, las leyes religiosas prohíben estrictamente la venta, compra o consumo de alcohol, con varias penas para quienes violan esta normativa.

Estas normas, aunque sorprenden a los visitantes, reflejan las particularidades culturales y legales de cada país. Viajar informado y respetar las leyes locales es clave para evitar situaciones incómodas o legales durante cualquier aventura internacional.