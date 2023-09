"Por si mañana ya no estoy": Andy Rivera reapareció con emotivo video y preocupó a sus fanáticos

El cantante Andy Rivera reapareció en las redes sociales con un emotivo video que ha preocupado a sus fanáticos. A principios de agosto, el artista compartió fotos y videos desde una clínica, anunciando su ausencia y agradeciendo a sus seguidores por su apoyo. En ese momento, enfatizó la importancia de la salud sobre todo lo demás.

El 13 de agosto, Andy Rivera publicó en su cuenta de Instagram varias fotos abrazando a sus mascotas y junto a su padre . En un emotivo mensaje, reveló que estaba pasando por una de las etapas más difíciles de su vida y reflexionó sobre lo que había aprendido de esta experiencia desafiante.

"Nunca pensé que tendría que enfrentar una etapa tan complicada y difícil de entender en mi vida", escribió. "Gracias a Dios, finalmente regresé a casa; la extrañé demasiado, y también a mis mascotas".

Recientemente, el cantante compartió un video en el que aparece sonriendo junto a su hija y su padre, el también cantante Jhonny Rivera. En el video, se escucha una voz en off que dice: "Por si mañana ya no estoy, solo hay algo que decir: fuiste las ganas más bonitas que tuve".

Andy Rivera, de 28 años, agradeció a su familia y seguidores por el apoyo brindado durante este difícil episodio de su vida. También expresó que ve esta experiencia como una oportunidad para aprender y crecer a nivel personal.

"Siempre me ha gustado dar explicaciones basadas en la razón, y no poder comprender lo que me está pasando ha sido frustrante para mí", dijo en su publicación del 13 de agosto.

La reaparición de Andy Rivera y sus palabras han generado preocupación entre sus fanáticos, quienes esperan que el cantante esté bien y que supere esta etapa difícil en su vida. Sus seguidores continúan brindándole apoyo y cariño en las redes sociales mientras él busca sanar.