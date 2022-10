Así lo explicó Gloria Stella Díaz manifestando que el Gobierno propone El Plan Único de Beneficios, en donde estarán contemplados todas las patologías y procedimientos para que los usuarios no tengan barreras de acceso.

“Me preocupa mucho el tema de las enfermedades raras en Colombia. Lo raro de las enfermedades raras es que no sepamos que existen. La gente no tiene derecho a tratamiento porque en el país no hay investigación para este tipo de padecimientos”, agregó la congresista.