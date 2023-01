"Prácticamente no tengo cirugías": Cintia Cossio enciende el debate en redes sociales

La creadora de contenido para adultos e influencer Cintia Cossio, volvió a estar en el ojo del huracán esta vez por cuenta de unas afirmaciones que realizó a través de su cuenta de Instagram, en la modalidad de pregunta – respuesta, en la que afirmó que casi no tiene cirugías.

“No me van a creer, pero la verdad es que cirugías prácticamente no me hecho, ha sido muy poquito y muy sutil, a excepción de las ‘boobies’, pero de cirugías prácticamente no me he hecho”, dijo.

La respuesta se dio después de la participación de un seguidor que preguntó si la modelo se quitaría o no se haría de nuevo algún tatuaje o cirugía y de allí salió la curiosa respuesta.

En redes la ‘historia’ cobró gran relevancia pues fueron varios los internautas que emitieron su opinión al respecto y pusieron en duda las declaraciones de Cossio.

“Creo que solo le falta la nariz”, “no tiene cirugías y Michael Jackson nunca se operó la nariz”, “esa marcación abdominal es de nacimiento”, “le falta la cirugía de la honestidad”, es lo que se puede leer en los comentarios.

Vale la pena mencionar que Cintia Cossio se convirtió en todo un fenómeno en la plataforma OnlyFans por todo su contenido para adultos y en redes como Instagram cuenta con más de 6.1 millones de seguidores.

Además, la colombiana participó en un famoso reality mexicano que ayudó a la influencer a consolidarse en el mundo de las redes sociales.

