Presidente Gustavo Petro ya tiene, oficialmente, otro hijo: Nicolás Alcocer Petro

Nicolás Alcocer es hijo biológico de la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, pero desde que tenía un año de edad vivió con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo “acogió y lo crió”, por eso inició el trámite para formalizar la adopción y poder tener el apellido del primer mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, Nicolás Alcocer informó que el trámite legal ya surtió efecto: “Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”.

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

De esta forma, se ordena la corrección del registro civil de Nicolás, quien oficialmente pasa de ser Nicolás Arbeláez Alcocer a llamarse Nicolás Alcocer Petro, de acuerdo a su voluntad.

En la resolución se lee que al decretar la adopción entre Nicolás y el presidente Petro “surgen relaciones paterno-filiales de carácter irrevocable, adquiriendo también derechos y obligaciones de padre e hijo y viceversa, dando lugar al parentesco civil”.

