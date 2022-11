Programa completo Agenda en Tacones 19 de enero de 2015

#NoLoAguanto: Gente que se cree médico y anda dando remedios a todo el mundo: Con el reciente diagnostico a Flavia dos Santos relacionado con cáncer, la discusión en Agenda en Tacones tiene que ver con lo correcto o incorrecto de que la gente que se entera vaya repitiendo a diestra y siniestra recomendaciones médicas, remedios, doctores, entre muchos otros, como si fueran expertos en la materia.

Ahora su esposo, jugando Wii, le generará placer con este vibrador: Salió al mercado un vibrador en forma de C que se conecta por bluetooth con la consola de Nintendo Wii y permite que se mueva a medida que la otra persona va jugando.

#AhíEstánPintados: Ellos se ríen de mí mientras peleo: En la sección #AhíEstánPintados de Agenda en Tacones la a anécdota tiene que ver con una señora intentaba estacionar su carro en un Centro Comercial mientras Flavia dos Santos esperaba por el lugar, fue tal la demora que ella discutió con la otra conductora mientras que su esposo moría de la risa en vez de ser solidario.

Pensando en los fetichistas, inventan "pie vibrador": Una tienda en línea especializada en juguetes sexuales sacó al mercado el “Vajankle”, un pie para los fetichistas.

10 cosas que debes saber sobre el pene: En realidad no hay diferencia entre los penes circuncidados y no circuncidados. La única diferencia apreciable entre los penes circuncidados y no circuncidados es la probabilidad de desarrollar cáncer de pene (que es raro en general, pero los hombres no circuncidados tienen un riesgo más alto).

Ahora puntos de atención de la Dian sólo atenderán citas programadas: A partir de ahora, los puntos de atención al usuario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en todo el país atenderán únicamente con citas programadas.

ELN está preparado para un cese bilateral al fuego: alias Gabino: Mediante un comunicado, el máximo jefe de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, aseguró que están preparados para el cese al fuego bilateral y de hostilidades y señala que todos los integrantes de las fuerzas armadas deben prepararse, según él, porque sería un paso importante hacia la paz.

Evacúan sede administrativa de América de Cali ante posibles desmanes: Las autoridades evacuaron la planta de trabajadores de la sede administrativa del América de Cali ante posibles desmanes por parte de las barras bravas de equipo.

Papa Francisco anuncia gira por Latinoamérica, pero Colombia no está incluida: El papa Francisco no incluyó a Colombia en su gira por Sudamérica; este año visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay, y en 2016 Chile, Argentina y Uruguay.