Programa completo Agenda en Tacones 19 de noviembre de 2014

Santos confirma que Cuba y Noruega serán garantes en liberación de Gral. Alzate: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que quiere "continuar con las negociaciones" de paz con la guerrilla de las FARC en Cuba, suspendidas por su Gobierno el lunes tras el secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate en el noroeste del país.

Publicidad

MinDefensa mantendrá operaciones militares para rescatar al general Alzate: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó en rueda de prensa que mantendrán las operaciones militares que busquen el rescate del general Rubén Darío Alzate, un uniformado y una abogada que fueron secuestrados por las Farc en Chocó.

SuperSociedades inspecciona sede del Envigado tras entrar a Lista Clinton: La Superintendencia de Sociedades adelanta este miércoles un operativo de inspección en la sede del equipo de futbol Envigado F.C., que fue incluido en la Lista Clinton.

Publicidad

A mí me pasó: me ofrecí a llevarlo y vivía muy lejos de mi ruta: Juanita Kremer contó que recientemente le sucedió que cuando salía del trabajo se ofreció a llevar a un compañero hasta su casa, suponiendo que él le diría que no era necesario.

Publicidad

MinDefensa viajará a Arauca para liderar búsqueda de soldados secuestrados: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se trasladará al departamento de Arauca para coordinar las labores de búsqueda y rescate de los dos soldados que permanecen secuestrados por las Farc en este departamento.

Secretos de belleza para usar el maquillaje de manera correcta: Alexandra Pumarejo compartió en Agenda en Tacones algunos tips de belleza para que las mujeres aprendan a utilizar el maquillaje de una manera más práctica, basada en los secretos de los maquilladores más reconocidos del mundo.

Publicidad

Virus de papiloma humano podría propagarse compartiendo labiales: Un estudio sugiere que el virus del papiloma humano se podría contagiar con la distribución de barras de labios, brillos, bálsamos, cepillos de dientes e incluso los cigarrillos.