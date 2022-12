Programa completo Agenda en Tacones 21 de julio de 2015

Médicos determinarán límite de tiempo para practicar abortos: C. Constitucional La Corte Constitucional emitió un nuevo pronunciamiento en el que determinó que será cada médico quien fije el límite de tiempo a la hora de practicar unaborto en los tres casos permitidos por la ley.

No solamente me sacaron sino que me dieron jaque mate: Liliana Rendón Según Liliana Rendón sigue siendo candidata a la Gobernación por Centro Democrático ya que no ha recibido ninguna notificación oficial de la decisión ya tomada por esa colectividad.

Entra en su recta final proceso del alcalde Petro en el Consejo de Estado La Sala Plena del Consejo de Estado citó a audiencia de alegatos de conclusión al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, para que sustente sus últimos argumentos en contra del fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó por 15 años por irregularidades en el esquema de basuras de la capital del país.

Miss Despedida, el polémico reinado para elegir a la sepulturera más bonita En Alemania ha causado polémica la organización del reinado de Miss Despedida, que busca elegir a la dueña de una funeraria más bonita del país europeo.

Los 6 errores más comunes después de tener relaciones sexuales En Agenda en Tacones recopilamos los errores más comunes que cometen algunos de los dos luego de tener relaciones sexuales.

El culpable del daño ambiental en el mundo es el mercado: Petro Durante su intervención en el encuentro en el Vaticano, el alcalde Gustavo Petro habló sobre la importancia de mitigar el cambio climático y aseguró que el culpable del daño ambiental en el mundo es el mercado, recordando que varias metrópolis ya se han visto afectadas por el impacto ambiental y por lo mismo se encuentran seriamente comprometidas con el tema.

Llamado de atención al Inpec por retrasos en traslado del abogado Álvaro Dávila Un juez de conocimiento de Bogotá le hizo un llamado de atención al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por las demoras que se han presentado en el traslado del polémico abogado Álvaro Dávila, investigado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

¡Qué delicia! Prepare un arroz con lentejas y cebollas ‘canelizadas’ Alexandra Pumarejo compartió con los oyentes de Agenda en tacones una deliciosa receta ideal para compartir en familia y dejar a los comensales boquiabiertos.