Programa completo de Agenda en Tacones 25 de julio de 2014

Conozca las ventajas y desventajas de una persona adinerada: Un artículo reciente mostró las ventajas y desventajas de ser rico. Entrevistó a un grupo de personas adineradas que hicieron su fortuna de la noche a la mañana. Estos relatan su experiencia de pasar de tener poco dinero, a ser millonarios.

¿Qué debe hacer para que no le pierdan el respeto? Siga estos consejos: Alexandra Pumarejo entrega algunos consejos para que las personas que lo rodean le sigan tratando con respeto.

No lo aguanto: que me acepten una invitación por obligación: Alexandra Pumarejo hizo referencia a esas situaciones en las que ella invita a alguien a algún lugar, y esa persona acepta así el sitio no le guste, demostrando que va por pura obligación.

Ayudita: Mi mamá sufre tras descubrir que mi hermanito es gay, ¿qué debo hacer?: A Agenda en Tacones llegó la siguiente carta pidiendo ayuda y las entaconadas reparten sus consejos.