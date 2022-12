Programa completo En Blu Jeans 28 de febrero de 2015

Con imágenes, exponen en Roma la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta La defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, es el pedido que lanzan en Roma con una exposición de fotografías los indígenas de la región, que temen la devastación de los lugares más sagrados para ellos.

Publicidad

U. San Martín restablece clases a distancia; presenciales continúan en limbo Germán Sierra, director del plenum de la Fundación Universitaria San Martínaseguró que 13 de los 19 centros de estudio a distancia restablecerán sus servicios y de esta manera se empezará a cursar el primer semestre de 2015 el próximo 14 de marzo.

Estos son algunos beneficios para las empresas por donar en la Teletón El experto en finanzas Erich Lara habló en esta ocasión de los beneficios que obtienen las empresas que donan a la Teletón.

Publicidad

Inicia visita oficial de Santos a España El presidente Juan Manuel Santos llegó a Madrid para dar inicio a tres días devisita de Estado, que comenzarán este domingo y estarán centrados en tres temas: proceso de paz, inversión y cultura.

Publicidad

¿Recuerdan Blurred Lines? Demandan a sus intérpretes por plagio La familia del cantante Marvin Gaye demandaron a Robin Thicke y Pharrell Williamspor plagiar la canción 'Got To Give It Up', de la que tienen derechos, y que según ellos escucha muy similar al éxito de hace dos años Blurred Lines.

Kingsman: El Servicio Secreto, estreno de acción para el fin de semana La cinta cuenta la historia de un delincuente adolescente que se mueve por los barrios bajos de Londres y que pronto verá que su vida da un giro de 180 grados gracias a la ayuda de su tío.

Publicidad

Berlín: una ciudad “pobre pero sensual” En esta ocasión nuestra experta en viajes habla de la capital alemana, la cual está llena de cultura, historia y mucho dolor.