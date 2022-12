Programa completo Generaciones BLU 12 de julio de 2015

Djokovic derrotó a Federer y conquistó su tercer Wimbledon El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, conquistó este domingo su tercer título de Wimbledon al derrotar en la final al suizo Roger Federer, siete veces campeón del torneo, por 7-6(1), 6-7(10), 6-4 y 6-3, en dos horas y 55 minutos.

Por daño en una estructura, 55 mil usuarios están sin luz en Santander Un total de 55 mil habitantes de los municipios de Socorro, San Gil, Charalá, San Andres, Capitanejo y el 43 por ciento de la provincia de García Rovira, en Santander, se encuentran sin servicio de luz desde la tarde de ayer. (Lea también: Sin luz permanecen 40 municipios de Santander. Investigan las causas)

Unión Europea no descarta salida de Grecia de la zona euro Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro advirtieron a Greciade que no habrá una quita de su deuda y no descartaron una salida del euro si no se logra un acuerdo.

Gobierno y Farc acuerdan desescalar el conflicto de cara al cese bilateral El Gobierno y la guerrilla de las Farc alcanzaron este domingo un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado, que había recrudecido poniendo en riesgo el proceso de paz, informaron oficialmente diplomáticos.

Si cese bilateral es definitivo no hay temor de que Farc se rearme: Samper El expresidente Ernesto Samper, hoy secretario general de Unasur, manifestó en diálogo con BLU Radio que si el cese al fuego bilateral es definitivo, no hay temor de que Farc se rearmen y usen el desescalamiento para tomar fuerza.

Que con desescalamiento del conflicto no se repitan errores del pasado: Acore El general en retiro Jaime Ruiz, presidente de Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), dijo en BLU Radio que ojalá que con eldesescalamiento del conflicto, anunciado este domingo por las Farc y el Gobierno, no se repitan errores del pasado como el caso de San Vicente del Caguán.

ONU y Unasur verificarán desescalamiento del conflicto, anuncia De la Calle El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calles, dijo este domingo que la Unasur la ONU verificarán los acuerdos sobre desescalamiento del conflicto, anunciados por el Gobierno y las Farc.

Ojalá Eln tome de ejemplo este avance entre Farc y Gobierno: León Valencia Gobierno y guerrilla de las Farc alcanzaron este domingo un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado, que había recrudecido poniendo en riesgo el proceso de paz. (Lea también: Gobierno y Farc acuerdan desescalar el conflicto de cara al cese bilateral)