Puente festivo: restricciones, horarios y recomendaciones

La temporada de vacaciones inició en Colombia y las autoridades alistan los operativos de control por las principales carreteras del país, terminarles terrestres y aeropuertos con gran flujo de personas.

Justamente, desde la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil informan que en temporada alta, desde el 5 de junio hasta el 29 de julio, se tiene previsto que 16,486,463 pasajeros se movilicen desde las terminales terrestres y 21.215.000 salgan por los aeropuertos de Colombia.

La superintendente delegada para la protección de los usuarios, Nancy Cristina Mesa, confirma que se intensificarán los operativos en los 29 aeropuertos, en 26 terminales terrestres, 18 cuerpos de agua, acompañamiento en 20 peajes y permanente vigilancia en 5 estaciones de cable del país.

Para este puente festivo se tiene previsto la restricción de circulación de los vehículos de carga con peso superior o igual a 3,4 toneladas. La restricción comienza el viernes 7 de junio desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 de la noche, aplicando únicamente, en el departamento de Cundinamarca.

Publicidad

Para el sábado 8 de junio, la restricción comienza desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. El domingo no habrá restricción. Sin embargo, para el día lunes, en la operación retorno, la restricción aplica desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde la Policía de Carreteras recomiendan a conductores no exceder los límites de velocidad en las vías, evitar consumir alimentos que generen sueño y realizar constantes pausas activas para prevenir el microsueño.

Publicidad

Por su parte, la Aeronáutica Civil, invita a los viajeros revisar constantemente los horarios de vuelos, cumplir con el reglamento de equipaje, y lo más importante, cuidar siempre las maletas en las áreas de Check-in.