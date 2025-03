Pulpo atacó a buzo en medio del mar y casi acaba con su vida: pasó un gran susto

En video que registrado el angustiante momento que vivió un buzo que se encontraba pescando junto a un grupo de snorkel, aunque en el video no se logra ver cuando el hombre se quita el pulpo de encima, sí se aprecia el momento donde es atacado sorpresivamente.

El hecho ocurrió en las costas del Caribe, donde elbuzo que se encontraba a 10 metros de profundidad trató de sacar a un pulpo de su hábitat, sin esperar que este lo atacara.

El pulpo reaccionó rápidamente al ver que el buzo lo estaba buscando debajo de unas piedras donde, en contados segundos, lo atacó tomándolo de sus brazos y subiendo rápidamente a su cuello donde con ayuda de sus tentáculos empezó a presionar su garganta obstruyendo el paso de oxigeno donde estaba conectado el buzo.

El hombre estaba acompañado de su grupo de snorkel, que se encontraba pescando en la zona, en una rápida acción lograron subir a la superficie al buzo para quitarle de encima el animal que ya lo estaba asfixiando.

El video que se hizo viral fue grabado por uno de sus compañeros, donde generó rechazo por parte de sus espectadores. “Nada tiene que estar molestándolo en su hábitat, lo que está quieto, se deja quieto”, “por andar buscando lo que no se le ha perdido” y “los animales no atacan si no los molestan, fueron algunos de los comentarios.