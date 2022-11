¡Qué descaro! No quiso pagar el pasaje del Sitp y lo bajaron a las malas

En Facebook circula un video en el que se evidencia el momento en el que un hombre se niega a pagar el pasaje en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Tanto el conductor como los pasajeros, que se encontraban detenidos al interior del bus durante varios minutos, le piden al hombre que pague su pasaje, pero este argumenta que no debido a la demora.

“¿Dónde está la obligación que yo no me puedo quedar aquí? Ahí dice franja amarilla y yo no estoy en la franja amarilla”, sostiene.

Ante la discusión, que se extendió por más de 4 minutos, el conductor les pide a sus pasajeros que se bajen y tomen otro bus y que pongan la queja a un policía.

Finalmente, cuando los pasajeros se deciden a bajar del bus, en un descuido, una persona por detrás le quita la maleta al problemático hombre y la arroja a un pastizal, lo que obliga a este a bajarse del bus.

