¿Qué es lo mejor para dar a los niños en Navidad?

La asesora de la dirección de primera infancia del ICBF y licenciada en educación infantil Diana Trujillo, junto a Sandra Durán, licenciada en educación en preescolar y doctora en educación social, estuvieron en Generaciones BLU hablando de los regalos navideños para los niños, y dieron consejos y recomendaciones para que estos no les hagan daño.

Durán apuntó que vale más obsequiar tiempo y regalos construidos en familia, que enseñen un valor más allá de lo material: “Cuando al niño se le da todo lo que pide y se le sobreestimula con una cantidad de juguetes que no ha pedido, sino por entrar en la sociedad de consumo, que nos dice que el que tiene más vale más es lo que le vendemos a nuestra primera infancia y está mal”.

Por su lado, Diana Trujillo habló de la importancia de “no darle al niño todo lo que pide”.

“En la medida que no le damos a los niños todo lo que piden estamos ayudando a construirse y tolerar la frustración, hay muchos adultos que tenemos muchos problemas porque no sabemos manejar eso, porque, si bien es cierto, descubrimos que en la vida no vamos a tener todo lo que queremos”, aseguró.

Escuche entrevista completa:



