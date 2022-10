¿Qué está pasando con las denuncias de acoso en la Universidad de Los Andes?

El pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, se realizó en la entrada de la Universidad de los Andes un evento llamado ‘Olla de denuncias’, donde se recibieron varias cartas anónimas de estudiantes que relataban historias de acoso sexual dentro de la universidad.

El evento tenía el fin de contar anécdotas personales de todo tipo entre los miembros de la comunidad universitaria y hacer una catarsis colectiva.

Publicidad

Sin embargo, las denuncias por acoso se llevaron la atención. Días después, se conoció una carta de egresados entregada a las directivas de la universidad en la que pedían que se investigaran con rigurosidad estas denuncias.

Una de las cartas que se leyó en el evento relató la historia de un docente que supuestamente había fotografiado a la estudiante en una salida de campo y le hacía comentarios del tipo “te ves preciosa con esa camiseta rosada”. La joven asegura que le dijo al docente que ella no quería ningún tipo de acercamiento sexual, pero el profesor adquirió una actitud de poder y presión académica.

BLU Radio contactó a varios colectivos de prevención a la violencia, acoso y discriminación en la universidad. Una de las jóvenes de un grupo llamado ‘Paca’ aseguró que no es la primera denuncia de acoso sexual de parte de docentes que reciben y señaló que las víctimas han preferido mantenerse en el anonimato por ahora, por temor a represalias o vergüenza, porque siguen siendo estudiantes.

En el evento del Día de la Mujer hubo otros anónimos. En uno de ellos se lee “Mi profesor quiso tener algo conmigo y cuando le dije que no, no solo me atacó a gritos, sino que decidió hacerme la vida imposible en cada pasillo”, decía la papeleta que fue presentada en el evento.

Publicidad

El tema ha causado mucho malestar de un lado y de otro. Luego de la carta de los egresados también circuló una carta de varios profesores y alumnos en defensa del profesor acusado, pero los estudiantes, especialmente las jóvenes de colectivos que se identifican como feministas, le piden a la universidad investigaciones céleres y con resultados.

Hasta el momento, no hay certeza de si hay alguna denuncia penal por acoso o abuso que tenga relación con estos hechos.

Publicidad

Esta emisora contactó con la universidad, que explicó los mecanismos de prevención y atención a los casos de acoso:

“Nuestra universidad cuenta con reglamentos y procedimientos para la prevención, trámite y resolución de situaciones asociadas con maltrato, acoso, amenaza, discriminación y violencia sexual y de género. Esto sumado a la declaración oficial hecha por el Consejo Superior de cero tolerancia ante eventos de esta naturaleza. De esta forma, los procesos asociados permiten un trámite ágil y rápido para todas y cada una de las denuncias que llegan por parte de diferentes miembros de la comunidad.

Durante el curso de las denuncias antes mencionadas, la Universidad realiza las investigaciones disciplinarias del caso, en conjunto de medidas preventivas y cautelares de acción inmediata enfocadas a evitar y minimizar el daño posible.

Todo lo anterior lo llevamos a cabo teniendo en mente la independencia de las instancias y comité concebidos para manejar estas situaciones, así como respetando todo lo relacionado con debido proceso y los derechos de los involucrados, incluyendo los principios de dignidad y reserva”.