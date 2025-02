"¿Qué haría con una amiga infiel?": polémico debate de dos jóvenes encendió las redes

En las redes sociales , es común encontrarse con historias que generan todo tipo de reacciones y debates. Esta vez, dos jóvenes se viralizaron tras plantear una pregunta que dividió a los usuarios: “¿Qué harías con una amiga infiel?”.

El video, que ya supera el millón de reproducciones y acumula miles de interacciones, ha generado un intenso debate sobre lealtad, amistad y valores. El clip comienza con una de las jóvenes lanzando la pregunta: “Se armó debate, ¿qué harían ustedes con su amiga?”.

Luego, explica el contexto: “Supongamos que sos muy amiga de una piba que está de novia y le es infiel a su pareja. Pero vos no sos amiga del novio. ¿Qué hacés?”. A partir de ahí, ambas jóvenes compartieron sus posturas, las cuales reflejan dos perspectivas muy diferentes sobre cómo manejar la situación.

La primera de ellas fue contundente: “Todas coincidimos en que le diríamos que es una estúpida, tienes que decírselo a tu novio’. Pero si ella decide no comentárselo y seguir en esa relación, yo tomaría distancia de esa amiga porque si le hizo eso a alguien que quiere tanto, a mí me puede hacer cosas peores”.

Publicidad

Su argumento se basa en la importancia de los valores y la lealtad, sugiriendo que la infidelidad de su amiga podría ser un indicio de comportamientos futuros que también la afectarían a ella.

Por otro lado, la segunda joven tuvo una postura más neutral: “Yo creo que la relación de amigos y de novios son independientes. Cada una es distinta. Y en definitiva, si tu amiga confía en vos como para contarte esto y vos te distancias por algo que no influye en tu relación con ella, es de amiga medio medio”. Para ella, la amistad y la relación de pareja son esferas separadas, y no necesariamente una afecta a la otra.

El video no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron la postura de la primera joven, destacando la importancia de los valores y la honestidad.

“Banco a la que graba, le tiro que no da, si sigue me voy alejando paulatinamente, no del todo y no de un día para el otro, los valores son importantes”, comentó un usuario. Otros, en cambio, criticaron a la segunda joven, incluso sugiriendo que su postura podría reflejar una tendencia a justificar la infidelidad. “La segunda que habla es infiel. Fin de la discusión”, escribió otro.