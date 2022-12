¿Qué llevó a ‘Amaranta Hank’ a dejar el periodismo para convertirse en actriz porno?

Alejandra Omaña, más conocida como ‘Amaranta Hank’, periodista colombiana que se convirtió en actriz porno, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar de su primer libro ‘Relatos de frontera’, obra con la que cierra una dolorosa etapa de su vida.

Publicidad

Además, la cucuteña contó qué la llevó a dejar el periodismo para dedicarse a la realización de películas para adultos.

“‘Relatos de frontera’ es un libro que publicamos cuando no debíamos publicar porque ya habíamos empezado con la industria porno, y resulta desencajado porque la gente se pregunta cómo hablo de sexualidad, en mi presente, y en el libro de frontera y conflicto”, dijo.

Publicidad

Añadió que, si bien, recomienda leer su obra como ficción, lo que allí cuenta es completamente verídico y real.

Publicidad

“Como hemos hablado tanto de conflicto en el país, ya no nos dejamos conmover mucho por lo real. Cuando algo es de ficción, tal vez nos conmueve algo”, agregó.

‘Amaranta’ reconoció que el libro, que habla de prostitución y de las dificultades sociales y económicas en la frontera con Venezuela, es un poco autobiográfico.

Publicidad

Asimismo, esta mujer, de 25 años de edad, señaló que la primera vez que llegó a vivir a Bogotá fue producto de amenazas de muerte en su contra, tras publicar un artículo llamado ‘El cucuteño promedio’.

Publicidad

Tiempo después fue invitada a la Fiesta del libro en Cúcuta, donde para su sorpresa recibió cosas muy positivas.

¿Cómo termina en la pornografía?

Publicidad

La cucuteña Alejandra Omaña explicó que siempre había querido hacer porno.

Publicidad

“Cuando trabajaba en las editoriales y subía una foto con un escote, recuerdo que mi padrino editorial me decía: Alejandra, vas a perder credibilidad, tú tienes mucho potencial como escritora, ¿qué van a decir los escritores cuando vean tu foto?”, apuntó.

Agregó que, desde un comienzo, pensó que su plan de vida era volverse literata, ser reconocida por ello, y luego volverse actriz porno.

Publicidad

“Siempre he sido consumidora de pornografía, desde los 17 años, cuando vivía sola me dejaba llevar por eso”, puntualizó.

Publicidad

“El año pasado estaba en una crisis emocional muy fuerte, estaba aburrida, estaba inconforme con lo que hacía y fue ahí cuando decidí hacer pornografía”, mencionó.

Dijo, además, que desde entonces ha tenido que enfrentar muchas cosas en su vida, desde el ‘bulling’, hasta comprender la industria, y pasando por el qué dirá su familia.

Publicidad

Finalmente, aseveró que el impacto para su familia, especialmente su madre y su hermano, fue “muy fuerte”, al punto que hoy no le hablan y no son cercanos a ella.

Publicidad

“Para ellos fue muy fuerte porque realmente se han tomado muy en serio el trabajo de la iglesia y pasan muchas horas de su día ahí. A ellos les avergüenza bastante mi trabajo”, sentenció.

¿Cómo nació el seudónimo ‘Amaranta Hank’?

Publicidad

“Cuando le conté a mi familia, mi hermano me dijo que me quitara el apellido porque no quería que lo relacionaran conmigo y ahí nació el ‘Amaranta Hank’”, mencionó.

Publicidad

Asimismo, precisó que cuando su madre vio su primer video porno, en los que utilizaba elementos religiosos, la llamó a decirle que se olvidara para siempre de ella.

“Fue una ofensa muy grande para mi familia”, agregó.

Publicidad

La nortesantandereana dijo, en exclusiva a Mesa BLU, que próximamente grabará dos escenas con el reconocido actor porno Nacho Vidal.

Publicidad

*Escuche la reveladora entrevista completa de ‘Amaranta Hank’ en el audio adjunto.

Publicidad