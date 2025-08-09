¿Qué nos envejece? Una investigación revela que los factores sociopolíticos influyen

¿Por qué algunas personas parecen envejecer más rápido que otras, aunque tengan la misma edad? La respuesta no estaría dada solo en nuestros genes, sino también en el ambiente que nos rodea. Así lo revela un estudio internacional de alto impacto publicado en la revista Nature Medicine, en el que participó Colombia.

La investigación, titulada -The exposome of healthy and accelerated aging across 40 countries (El exposoma del envejecimiento saludable y acelerado en 40 países)-, ofrece una mirada al “exposoma”, es decir, al conjunto de circunstancias físicas, sociales y políticas a las que estamos expuestos durante toda la vida, y que influyen en cómo envejecemos.

Estos factores incluyen desde la calidad del aire y el acceso a la educación hasta la equidad de género, la representación política o la solidez de la democracia.

Los investigadores encontraron que las personas con un envejecimiento acelerado tenían mayor riesgo de deterioro cognitivo y funcional en el futuro. Estamos hablando de problemas de memoria, menor capacidad de razonamiento y más dificultades para mantener una vida independiente.

La investigación contó con la participación y liderazgo de dos investigadores colombianos, la profesora Sandra Báez, profesora asociada al Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, y Hernando Santamaría García, director del Doctorado en Neurociencias de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador del Laboratorio de Neurociencia, Cognición y Contexto.

Santamaría explica que “las personas que viven en países de mayor ingreso económico y más oportunidades tienen cálculos de edad más cercanos a su edad cronológica, mientras que quienes viven en países más pobres o con menos recursos económicos lucen más envejecidos”.

Mujer envejeciendo referencia Foto: victoriaprats.com

Este hallazgo se dio tras analizar datos de más de 160 mil personas en 40 países, con una edad promedio de 67 años. Después de haber calculado la edad en función de hábitos y de características clínicas, los investigadores se preguntaron por los factores que las personas no pueden calcular para mantener sus cuerpos de su edad cronológica.

En un mapa global del envejecimiento, esta investigación muestra que Europa occidental encabeza la lista de envejecimiento saludable, mientras que Egipto y Sudáfrica muestran los niveles más altos de envejecimiento acelerado.

Colombia, al igual que América Latina, está en un punto intermedio. “Tenemos un envejecimiento acelerado en comparación con Europa, Norteamérica y con gran parte de los países de Asia”, resume Santamaría y añade que “estamos en el mismo espectro de muchos países de Latinoamérica, sobre todo en los países en los que compartimos el nivel socioeconómico, como México y Ecuador”.

Las diferencias de género también están relacionadas con el envejecimiento prematuro, poniendo a las mujeres en desventaja. “En general, los estudios de envejecimiento saludable han mostrado que las mujeres lucen con un envejecimiento acelerado y además tienen mayores riesgos de adquirir enfermedades propias de la vejez: por ejemplo, depresión, ansiedad o deterioros o declives cognitivos”.

El investigador colombiano agrega que a los factores biológicos, como mayores cargas hormonales o algunas cargas relacionadas con el funcionamiento metabólico del cuerpo para las mujeres, se suman los factores sociales estudiados. La adversidad social que históricamente han vivido las mujeres, como menores ingresos, menor acceso a educación y la carga de las labores de cuidado, se combina con las variables biológicas mencionadas.