Radio Swing, una banda vocal con el mejor ritmo instrumental

Los integrantes del grupo Radio Swing pasaron por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre la innovadora forma que tienen de hacer música instrumental por medio de sus voces. Además, dieron una demostración de todo su talento en varias secciones del programa.

“Radio Swing es una banda vocal, no hay ningún instrumento porque todo lo hacemos con nuestras voces. Cumplimos 22 años de existencia, pero el grupo en sí es un proyecto nuevo en el que llevamos 2 años creando nuevo repertorio”, mencionó Solo Etra, integrante de la agrupación.

“Es un trabajo que nos tomó varios años de exploración porque no existe una escuela donde se pueda aprender esto (…). Cada uno de los ocho cantantes son músicos profesionales, cada uno hizo su carrera, lo increíble es que he encontrado ‘fenómenos’, personas con ‘superpoderes’, aquí en Bogotá”, añadió.

La trompeta

“Es un proceso de exploración, generalmente, salimos de nuestra zona de confort para pensar, no solo como cantante, sino como instrumentista. Estudié en la Fernando Sor (…). Cuando empecé a inspeccionar el tema de la improvisación como lo son los sonidos del saxofón y las trompetas”, dijo Margarita Redondo.

La ‘vocal play’

“Yo soy el instrumento que la gente quiera oír, sin embargo, ahora hago la guacharaca y el piano. He recibido consejos de mis compañeros de hacer los sonidos más largos o secos, pero debo alimentarme de todo”, indicó Lorena Morales.

Guitarra eléctrica

“Me di cuenta que para la percusión era terrible. Explorando otros timbres puedo llegar a sonar como una guitarra eléctrica (…). Me gradué de música con énfasis en canto popular, luego ingresé a Radio Swing, grupo al que siempre quise pertenecer, toda mi admiración para la banda y el deseo de crecer para que nos escuche en todo el mundo siendo el referente de Colombia”, mencionó Daniela Rodríguez.

El tenor y el trombón

“Me di cuenta de que tenía aptitudes para la música desde muy pequeño porque desde esa edad cantaba”, Carlos Julio Herrera.

Conga y ‘beat box’

“La vida me ha enseñado mucha música, no he pasado por universidad, pero sí por muchos maestros (…). Logré encontrar lo que quería ser como músico, cuando voy caminando o estoy en la ducha salen muchas cosas”, Juan Carlos Lozano.

El bajo y la batería

“En mi casa, mis padres escuchaban música clásica. Hice carrera de pianista en la Universidad Nacional y actualmente trabajo en la ópera”, aseguró Rodrigo Pardo.

El barítono

“Vengo de una familia que ha sido artista, mis abuelos fueron músicos. Es chévere, me encanta la rebeldía y eso para un artista es bueno, seguir sus propias reglas”, aseguró Andrés Hernández.

Escuche la entrevista completa con los integrantes de Radio Swing en el audio adjunto.

