Rechazo a madre por permitir que su hijo de 9 años se hiciera un tatuaje

Un video compartido a través de una transmisión en vivo ha causado estupor en Estados Unidos, ya que las imágenes muestran cuando un niño de 9 años es sometido a un proceso de tatuaje en la que sería su casa y al lado de varios adultos. De remate, quien hizo el tatuaje es otro menor de 16 años. Según la Policía, la escena fue real y se registró en una vivienda familiar en Ohio.



En las imágenes se aprecia a una mujer que tiene en su regazo al pequeño, mientras que sufre el proceso de tatuado. El video transcurre en un comedor y el niño pregunta varias veces si ya ha terminado.



"Obsérvame, estás bien", dice ella en medio de la impaciencia y evidente incomodidad del pequeño.



“Ya casi acabas”, sostiene en otro momento.



Las imágenes fueron compartidas por el usuario Storm Harrington.



“No tiene la edad suficiente para saber lo que quiere o para tomar cualquier tipo de decisión como esta. ¡Realmente eres un padre inútil para esto!”, indicó el usuario en la publicación que muestra el aberrante hecho.

De acuerdo con respuestas a la publicación, fue la propia madre del pequeño la que grabó el video. La autora de esa revelación sería la abuela del menor.



“Realmente este niño no es abusado ni descuidado, pero, ¿su madre toma malas decisiones? Sí”, indicó la usuaria registrada como Misty Harrington-Stachler.



Al final del video, el niño luce una letra S tatuada en el bíceps.



La policía de Bellefontaine informó que una vez se enteraron de los hechos visitaron la vivienda y se determinó que el pequeño no corría peligro. Además, se constató la versión de que la mamá autorizó el tatuaje.



“El niño dijo que él había pedido el tatuaje”, aseguró el teniente Rick Herring en declaraciones recogidas por el canal ABC6.



El video ha sido observado más de un millón de veces y ha generado miles de reacciones de enojo.



“Claramente estos padres no son capaces de emitir un buen juicio con respecto a sus hijos o a ellos mismos”, opinó la internauta Courtney Dawn.



“Merecen un puntapié y estar presos”, escribió sobre los padres un usuario identificado como April O'Leary-Willis.