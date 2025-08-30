Reconocida influencer mexicana fue asesinada junto a su familia: esto se sabe

Una tragedia sacudió a Guadalajara el pasado 22 de agosto, cuando las autoridades hallaron los cuerpos de Esmeralda Ferrer Garibay, reconocida en redes sociales como Esmeralda FG, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos pequeños, Gael Santiago y Regina.

La familia fue encontrada sin vida dentro de una camioneta pickup de reciente modelo, hecho que rápidamente generó conmoción en México.

La identificación oficial de las víctimas se confirmó días después, y los restos fueron entregados a sus familiares el lunes de esta semana. La familia había migrado recientemente desde Michoacán al área metropolitana de Guadalajara, en busca de mejores oportunidades.

Según la Fiscalía estatal, la principal línea de investigación se centra en las actividades de Roberto Carlos Gil, quien se dedicaba tanto a la compraventa de automóviles como al cultivo de tomate. Estas ocupaciones podrían estar relacionadas con el móvil del crimen.



¿Quién era Esmeralda FG?

En TikTok, Esmeralda FG había construido una comunidad cercana a los 18.000 seguidores. Sus publicaciones comenzaron en 2020 con videos de lipsync y, con el tiempo, se orientaron hacia contenido de moda, frases desafiantes y escenas de lujo: bolsos de diseñador, autos deportivos, cirugías estéticas y viajes.

La influencer llevaba una vida de lujos. Foto: Captura de redes sociales

También compartía momentos familiares con sus hijos y mascotas.

Su última publicación superó las 100.000 vistas. Tras conocerse su asesinato, los mensajes en redes se dividieron entre condolencias y duras críticas sobre los riesgos de mostrar una vida de ostentación en internet.



Avances y tropiezos en la investigación

El caso tomó un giro inesperado tras el rastreo de la camioneta de la familia hasta un taller mecánico, donde peritos encontraron restos balísticos y manchas de sangre. Para la Fiscalía, existe “casi total certeza” de que allí se perpetró el cuádruple homicidio.

Dos trabajadores fueron detenidos para rendir declaraciones, pero quedaron en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, uno de ellos, Héctor Manuel Valdivia, fue secuestrado horas después junto a dos familiares, a pocas calles de la propia Fiscalía. Desde entonces, permanecen desaparecidos.

Encontraron los cuerpos de Esmeralda FG y su familia en una camioneta. Foto: Captura de redes sociales

Videos de seguridad mostraron que el grupo armado que los capturó esperó cerca de las oficinas ministeriales por más de dos horas, lo que apunta a una operación planeada. Aunque se llegó a hablar de una posible filtración, la Fiscalía no ha confirmado esa versión.

Las desapariciones posteriores han complicado el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, la Guardia Nacional y autoridades locales mantienen operativos en al menos cuatro municipios de Jalisco, con el fin de ubicar a los responsables.