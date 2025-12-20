En vivo
¿Valer para ser amado? La presión que enfrentan muchos hombres para "merecer" el amor

¿Valer para ser amado? La presión que enfrentan muchos hombres para “merecer” el amor

La subdirectora nacional del Campo Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic, Leydy Lozano, explicó cómo las presiones sociales sobre el rol masculino influyen en la salud mental y emocional de los hombres.

