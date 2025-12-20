¿Valer para ser amado? La presión que enfrentan muchos hombres para “merecer” el amor

Durante años, a muchos hombres se les ha enseñado que el amor no llega simplemente por quienes son, sino por lo que logran, poseen o producen. Éxito profesional, dinero, estatus y fortaleza se han convertido en una especie de lista de requisitos para sentirse dignos de ser amados, una carga que, según expertos, termina afectando directamente la autoestima y la salud mental masculina.

El debate tomó fuerza a partir de un texto que circuló en redes sociales, donde se plantea que, para los hombres, el amor suele percibirse como un premio que se obtiene tras cumplir ciertas expectativas sociales, y no como un vínculo que se construye desde lo emocional y lo humano. Un enfoque que, lejos de fortalecer las relaciones, refuerza la idea de que “valer” depende únicamente de lo externo.

Hombre con dinero en las manos. Foto: Freepik.

Para profundizar en este tema, Mariet Lozano Sánchez, subdirectora nacional del campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), explicó en En Blu Jeans que esta presión tiene raíces culturales profundas.

Según la experta, históricamente se ha asignado al hombre el rol de proveedor, lo que ha consolidado la idea de que su valor personal está ligado al rendimiento económico, los logros materiales y el éxito profesional.



“Se envía un mensaje muy peligroso: valgo por lo que hago y produzco, no por lo que soy”, señaló Lozano, quien advirtió que esta construcción social se convierte en una amenaza directa a la identidad masculina cuando los hombres atraviesan situaciones como el desempleo, la jubilación o la enfermedad.

En esos momentos, explicó, aparecen sentimientos de vergüenza, inutilidad y pérdida de estatus, acompañados del miedo al abandono afectivo. Una realidad que, según la psicóloga, no debería existir si el amor no estuviera condicionado a la productividad o al éxito económico.

Depresión - salud mental Foto: Bing Image Creator

Lozano también hizo énfasis en el impacto que esta idea tiene sobre la autoestima. Aclaró que una autoestima sana no se construye a partir de expectativas externas, sino del reconocimiento del propio valor, más allá del dinero, los títulos o la imagen social. “Cuando la valía depende solo de los resultados externos, se construye una identidad incompleta”, afirmó.

La experta advirtió que este modelo no solo afecta a los hombres, sino que también refuerza estereotipos dañinos en las mujeres, al convertirlas en trofeos asociados al éxito masculino. Además, señaló que las redes sociales han profundizado esta visión superficial, promoviendo figuras de “hombres de alto valor” definidos casi exclusivamente por su poder adquisitivo.

Finalmente, Lozano hizo un llamado a replantear estos modelos desde la educación, la familia y los medios de comunicación, promoviendo nuevas masculinidades que reconozcan el valor del cuidado, la presencia emocional y la vulnerabilidad.

“El valor de una persona no puede estar condicionado a lo que provee. Ser vulnerables es parte de la naturaleza humana”, concluyó, resaltando la importancia de buscar acompañamiento profesional en salud mental cuando las cargas emocionales se vuelven difíciles de sostener.

Escuche la entrevista completa aquí: