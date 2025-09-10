Medellín ha reportado 4.000 atenciones en salud mental durante este año

Medellín reporta 4.000 atenciones en salud mental durante 2025. Aunque va a la baja la cifra de personas que atentan contra su vida, en la ciudad adelantan campañas para prevenir esta problemática y generar conciencia.

A propósito de que este miércoles se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Medellín informó que en lo corrido de 2025 se han realizado cerca de 4.000 atenciones a través de la Línea Amiga 106, un canal que está disponible las 24 horas del día y donde brindan orientación y acompañamiento en salud mental.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, explicó que la ciudad cuenta además con 59 escuchaderos, ubicados en diferentes comunas y estaciones del metro, que atienden en promedio 100 casos mensuales de manera gratuita. De acuerdo con la funcionaria, las estrategias han mostrado avances, pues en la capital antioqueña va a la baja la cifra de personas que atentan contra su vida, tanto para los casos en los que la persona fallece, como para los que se quedan en un intento, con el 21% y 14 % menos, respectivamente.

Ante la situación, las autoridades de salud adelantan campañas en sitios emblemáticos de la ciudad, teniendo en cuenta también que afecciones como la depresión y la ansiedad tocan la puerta de la población joven.

“Para que nos demos también la oportunidad de buscar ayuda cuando sea necesario y también pues de hablar y de poder reestructurar y repensar esos estigmas que tenemos alrededor de la salud mental, que no se vale llorar, que tenemos que ser fuertes, eso lo tenemos que reevaluar. Cuando es necesario hay que buscar ayuda”, afirmó.

Por su parte, desde el Hospital Carisma insistieron en la importancia de identificar señales de alerta como el aislamiento, el silencio prolongado o el consumo de sustancias psicoactivas, así como lo crucial que es reforzar el acompañamiento familiar y comunitario.

En este sentido, destacaron que no es necesario ser profesional de la salud para brindar un primer apoyo. Escuchar con empatía sin juzgar, acompañar y mantener el contacto, conectar con redes de apoyo y fortalecer el sentido de esperanza y pertenencia son pasos sencillos que pueden marcar una diferencia significativa en la protección de la vida.

Según subrayó la Alcaldía, la campaña distrital “Todo pasa, a todos nos pasa” integra acciones pedagógicas, actividades de sensibilización y el trabajo de psicólogos en instituciones educativas. Con ello se busca disminuir estigmas y facilitar el acceso a la atención profesional cuando sea necesario.