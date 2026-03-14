Reconocida influencer murió en plena transmisión en vivo: pidió ayuda a gritos

Un impactante momento ocurrido durante una transmisión en vivo ha generado conmoción entre usuarios de redes sociales y seguidores del mundo digital. Una reconocida creadora de contenido falleció después de sufrir una emergencia médica mientras interactuaba con su audiencia en un directo que terminó convirtiéndose en una escena dramática frente a miles de espectadores.

La influencer, identificada posteriormente como Wang Yefei, tenía 39 años y realizaba transmisiones con frecuencia para vender productos y conversar con sus seguidores. El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, en China, cuando la mujer llevaba cerca de media hora conectada con su comunidad virtual.

Durante el live, quienes estaban viendo la transmisión comenzaron a notar que algo no estaba bien. La creadora de contenido empezó a manifestar molestias repentinas, se llevó las manos a la cabeza y mostró señales de fuerte dolor. Segundos después, visiblemente afectada, pidió ayuda en voz alta y solicitó que llamaran a los servicios de emergencia.

La situación se agravó rápidamente. En cuestión de instantes, la mujer perdió el equilibrio y terminó desplomándose frente a la cámara, lo que provocó alarma inmediata entre las personas que seguían la transmisión en ese momento.



Influencer Wang Yefei murió tras sufrir fuerte dolor de cabeza en transmisión en vivo. Foto: Redes sociales

Personas de su equipo reaccionaron de inmediato y la trasladaron a un centro médico cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, la influencer falleció apenas once minutos después de haber ingresado al servicio de urgencias.

En redes sociales, la creadora era conocida como “Hermana Wang Zha” y contaba con cerca de 130.000 seguidores. Gran parte de su contenido estaba enfocado en transmisiones en directo donde promocionaba y vendía ropa, un formato muy popular en plataformas digitales de Asia.

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De acuerdo con amigos y personas cercanas, la influencer mantenía rutinas de trabajo bastante exigentes. En varias ocasiones sus transmisiones podían extenderse entre siete y diez horas diarias, lo que con frecuencia le provocaba fuertes dolores de cabeza.



¿De qué murió la influencer?

Posteriormente se confirmó que la causa de su muerte fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular (ACV) que suele ser extremadamente grave. Esta condición ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe en la base del cerebro, una zona fundamental que conecta el cerebro con el resto del cuerpo y controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial.

Los especialistas advierten que el tronco encefálico es un espacio muy pequeño lleno de nervios esenciales, por lo que cualquier sangrado puede tener consecuencias devastadoras. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden provocar pérdida del conocimiento o parálisis.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en la red social Weibo, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y tristeza ante lo ocurrido.

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Este caso no sería el único reportado en transmisiones en vivo. Según medios locales, en octubre del año pasado también falleció la streamer Yunnan Akui, de 32 años, quien sufrió una hemorragia cerebral mientras realizaba un directo.