Récord en labios gruesos: mujer se inyectó 30 veces ácido hialurónico y dice que le llueven hombres

La búlgara Andrea Ivanova se volvió tendencia en las redes sociales por su imagen. Y es que, con tan solo 24 años, la joven busca convertirse en una muñeca Barbie , por eso se ha sometido a más de 30 inyecciones de ácido hialurónico, logrando el récord de la persona con los labios más grandes del mundo.

Según con el medio Daily Star, a la mujer le llegan diariamente varios mensajes de hombres que la invitan hasta de vacaciones.

"Todos los días, muchos fanáticos diferentes de todo el mundo me envían miles de mensajes en mis redes sociales y me invitan a vacaciones en diferentes países e incluso continentes, pero no me he ido de vacaciones con un fan todavía, pero tal vez algún día iré”, aseguró Ivanova.

Además de sus labios, Andrea se ha sometido a diferentes intervenciones como el aumento de mejillas y el perfilamiento de su mentón y mandíbula.

"He realizado todas mis intervenciones y procedimientos en la ciudad donde vivo, en Sofía, pero planeo hacerme mi próxima cirugía para senos aún más grandes en Turquía o en Alemania, porque también hay muy buenos especialistas en estos países", aseguró la mujer.

“Algunos hasta me señalan con el dedo, me discuten, discuten mi apariencia, algunos me silban, hay quienes se ríen, se burlan de mí, y claro, hay gente que se me acerca y me felicita y quiere para tomar fotos conmigo", agregó Ivanova.

Según la búlgara, hasta el momento se ha gastado cerca de 27 millones de pesos solamente en los labios y para poder mantenerlos saludables, trata de hidratarlos constantemente con diferentes cremas.

