Regresó a su país para sorprender a su abuela en Navidad: la respuesta la sorprendió

Con el fin de pasar Navidad y Año Nuevo al lado de su familia, Josefina Monti regresó a Argentina tras vivir dos años en Dubai y llegó sin anunciarse a nadie, en especial porque quería sorprender a alguien muy importante para ella: su abuela; sin embargo, la reacción que tuvo al verla no era algo que esperaba, pero decidió seguirle el juego.

Y es que, aunque parte de su familia ya sabía que llegó, decidió llegarle de sorpresa en la calle a su abuela. Pero al verla no la reconoció y comenzó a preguntarle: "¿quién eres?", pero en vez de molestarse, la nieta comenzó a seguirle el juego y ahí fue cuando le dijo que: "Tenía una nieta muy parecida e igual de hermosa".

Cuando le preguntó que dónde estaba su nieta, la abuela le dijo que "en Dubai trabajando", pero sorprendida por lo parecida que era, le pidió a los demás miembros de la familia que le tomarán una foto para enviársela y mostrarle que encontraron a su doble exacto en Argentina.

Pero aún así decidió seguirle el juego y ahí le dijo que también se llama Josefina como su nieta, de no creerle, tuvo que mostrarle el DNI (documento) para darse cuenta, a la final, que en realidad se trataba de su nieta. Por supuesto, la cara de la abuela cambió y ahí fue cuando, finalmente, se abrazó con ella.

Por supuesto, el conmovedor momento se volvió viral en redes sociales y el clip superó las 20 millones de reproducciones en poco tiempo, además de contar con más de 3 millones de me gusta. Miles de comentarios decidieron ver con ternura a la abuela, en especial porque "es normal" que pase ese tipo de cosas a esa edad.

"Abuela: yo a este lo conozco, tengo que acordarme o no voy a dormir"; "No te reconoció, pero te presumió diciendo que tenía una nieta hermosa"; "Yo no entiendo como la gente deja a sus abuelos para irse lejos", fueron algunos.