Damos vida y damos diezmos: responden iglesias cristianas al padre Linero

“Podemos decir que nosotros damos vida y damos diezmos, ese es el balance de las dos cosas”, dijo.



El pastor admitió que en algunas iglesias, “por cuestión de tamaño”, pasan el datafono para cobrar el diezmo e incluso manifestó que ha oído el rumor que algunas de ellas liquidan esta contribución con base a la declaración de renta.



“Sí lo he oído, pero nunca lo he visto”, enfatizó.



El líder religioso manifestó que hay un concepto muy generalizado en la ciudadanía que hacerse pastor significa hacer plata, cuando en el fondo crear una iglesia acarrea muchos gastos.



“Hacemos un trabajo social muy importante en este país, pero mucha gente se ha dedicado a mirar lo que recibimos y se olvidan que tenemos un trabajo y vivimos de este”, dijo.



El padre Alberto Linero desató este martes la polémica en Twitter por el siguiente trino, que no cayó bien en la comunidad evangélica.



Porque Jesús no nos pidió porcentajes de dinero, nos pidió entregarlo todo por los hermanos, #NoDoyDiezmoDoyVida — Alberto Linero (@PLinero) November 22, 2016

