Esta es la oración para Fin de Año que le traerá éxito y prosperidad en 2026

Llega el Fin de Año y con esta celebración una oportunidad de comenzar de cero si no fue un buen año, o de continuar esos proyectos que comenzaron en este 2025 con la esperanza de éxitos y logros de larga duración. Por eso, muchos ponen estos deseos en manos de Dios esperando que sea él el que haga todo para que se hagan realidad.

Es por eso que existen dos oraciones, ideales para esta fecha, que ayudan a poner esa devoción en manos de Dios. Una de agradecimiento por lo malo y bueno en este 2025; otra en petición por lo que viene en 2026 para que venga el éxito y la prosperidad.

Oración. Pexels.

Oración Fin de Año

Gracias Señor

Por todo cuanto me diste en este año que termina,

Gracias por los días de sol y por los días nublados,

por las tardes tranquilas y las noches oscuras.

Gracias por la salud y por la enfermedad,

por las penas y las alegrías.

Gracias Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga,

por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce,

por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños

y de las almas buenas.

Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes,

por las dificultades y las lágrimas.

Por todo lo que me acercó a Tí.

Gracias por darme un año más de vida y por haberme

dado techo, abrigo y sustento,

Gracias Señor.

¿Qué me traerá el año que empieza?

Lo que Tú quieras Señor. Te pido fe para verte en todo,

esperanza para no desfallecer,

caridad para amarte cada día más a través de mis hermanos,

y fortaleza para acercarte a los que no te conocen.

Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad,

dame Señor, lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir.

Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos abiertas y la mente activa,

y que me halle siempre dispuesto a hacer Tu Santa Voluntad.

Derrama Señor Tu gracia sobre todos los que amo

y concede Tu paz al mundo entero.

Amén