Las tres carnes para la cena de Fin de Año en el D1 y por menos de 11.000 pesos

A pocos días de despedir el año, muchas familias colombianas comienzan a definir el menú de la cena de Fin de Año, buscando opciones sabrosas y económicas. Por eso, Tiendas D1 vuelve a captar la atención con una propuesta que combina tradición, variedad y precios bajos, al ofrecer tres tipos de carne ideales para compartir en familia por menos de 11.000 pesos cada una.

Precios, detalles y presentación

Según la información difundida a través de su página web, la cadena de descuento puso a disposición el ensueño de cerdo Viandé de 300 gramos, con un precio de 9.990 pesos, lo que representa un costo aproximado de 33,3 pesos por gramo. Esta opción se presenta como una alternativa clásica para la mesa de celebración, destacada por su sabor y fácil preparación, pensada para quienes desean mantener la tradición sin afectar el presupuesto.

A esta oferta se suma el ensueño de pollo Viandé, también en presentación de 300 gramos, que mantiene el mismo valor de 9.990 pesos y un precio por gramo similar. El pollo, por su versatilidad, se convierte en una opción atractiva para acompañar con diferentes guarniciones, permitiendo adaptar la cena a los gustos de todos los integrantes del hogar.

La tercera alternativa es el ensueño de pavo Viandé de 300 gramos, disponible por 10.950 pesos, con un costo aproximado de 36,5 pesos por gramo. Aunque es el producto de mayor precio entre los tres, sigue ubicándose por debajo del umbral de los 11.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no quieren dejar por fuera uno de los protagonistas tradicionales de las celebraciones de fin de año.



Carnes del D1 para Navidad y Fin de Año de 2025 Foto: D1

Con estas tres carnes, D1 apuesta por facilitar una cena de Fin de Año completa, variada y al alcance del bolsillo. Además, es fácil de manejar y las personas no tendrán que desgastarse tanto tiempo en la cocina para tener un delicioso plato en sus mesas.

Así las familias podrán compartir una mesa especial para cerrar el año sin sacrificar calidad ni sabor.