En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Las tres carnes para la cena de Fin de Año en el D1 y por menos de 11.000 pesos

Las tres carnes para la cena de Fin de Año en el D1 y por menos de 11.000 pesos

Uno de los platos preferidos en los últimos años por los colombianos son las carnes frías por su versatilidad para así compartir con familiares, amigos y allegados durante diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad