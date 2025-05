Esto se sabe de una visita del papa León XIV a Colombia: "Hay posibilidad"

Desde el 8 de mayo de 2025, el mundo conoció que Robert Prevost fue elegido como el nuevo papa y que llevará el nombre de León XIV durante este pontificado. Pero desde entonces comenzó la pregunta en la región de cuándo será el momento en que hará su visita en Latinoamérica y, por supuesto, en Colombia.

Sin embargo, el cardenal uruguayo Daniel Sturla, que hizo parte del cónclave que eligió a Prevost, aseguró que esta gira estaría más cerca que lo gente piensa y no descarta una gira completa por varios países de Latinoamérica.

¿Cuándo sería la visita del papa León XIV a Colombia?

"Él tiene claro que faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo, pero sí en la concreción de esa visita", dijo el cardenal uruguay sobre la posible visita, pero puntualmente respondiendo si visitará o no a Argentina y Uruguay, que fueron dos países que Francisco no alcanzó a tener en su agenda.

"Hay altas posibilidades", aseguró cuando fue indagado si sería pronto o no dicha visita. Pero sí dijo que un país que será parte de su "gira" por la región será Perú, en donde estuvo varios años de su vida y el cual mantiene en su corazón.

Por ahora, la única versión de la posibilidad de visitar la región es de este cardenal, pero desde el Vaticano no han pronunciado nada al respecto, por lo tanto, no existe una fecha exacta para hacerlo y si, finalmente, también estará Colombia.

El papa León XIV ya estuvo en Colombia

En diálogo con Meridiano Blu, el padre Fray Uriel Zamora, miembro de la Orden de San Agustín en Colombia, aseguró que León XIV llegó al país siendo superior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2012 de todos los agustinos en Colombia.

"Yo recuerdo particularmente dos ocasiones, para el capítulo del año 2002 de los Agustinos en Colombia y del año 2009, que estuvo también aquí en Colombia. Otras veces él también estuvo en otras reuniones propias de su ministerio. Conoció Bogotá, conoció Chía, obviamente Facatativá, la costa Caribe y fue un hombre que le encantó Colombia y que fue también muy bien recibido en esos lugares donde nosotros los agustinos estamos", relató.