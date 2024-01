Evangelio de hoy: 08 de enero de 2023

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20):

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.

Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.

Palabra del Señor

Lectura del día

Comienzo del primer libro de Samuel (1,1-8):

Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Elihú, hijo de Toju, hijo de Suf, efraimita. Tenía dos mujeres: una se llamaba Ana y la otra Fenina; Fenina tenía hijos, y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Siló, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Jofní y Fineés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba sólo una ración; y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año; siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así.

Una vez Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo: «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos?»

Palabra de Dios

Reflexión

Este pasaje del evangelio de San Marcos nos presenta el llamado de Jesús a sus primeros discípulos, pescadores que abandonaron sus redes para seguir al Maestro. La imagen de Jesús llamando a pescadores y transformándolos en pescadores de hombres es poderosa y llena de simbolismo.

Publicidad

En nuestras vidas, a menudo estamos ocupados con nuestras ocupaciones diarias, nuestras "redes" que representan nuestras responsabilidades, trabajos y compromisos. La llamada de Jesús a los pescadores es también una llamada a nosotros, a dejar nuestras redes materiales y seguirlo.

El mensaje central de Jesús, "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio", resuena en el llamado a la conversión y a la fe. La proximidad del reino de Dios nos invita a cambiar nuestras prioridades y orientar nuestras vidas hacia el Evangelio.

Al igual que los primeros discípulos, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos ata y nos impide seguir a Jesús plenamente. El llamado es a una transformación profunda, a convertirnos y a comprometernos con el anuncio del Evangelio en nuestras vidas cotidianas.

Publicidad

Así como Jesús eligió a pescadores para ser sus discípulos, Él nos elige a cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones y limitaciones, para ser pescadores de hombres. Que este pasaje nos inspire a responder con prontitud y generosidad al llamado de Jesús, dejando nuestras redes mundanas y siguiéndolo con fe y entrega.

Le puede interesar: