“Jehová es mi pastor, nada me faltará”: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos invita en su reflexión dominical a cuestionarnos quién es realmente el pastor de nuestras vidas. Con base en el Salmo 23, recuerda que Jesucristo es el único guía verdadero, aquel que entregó su vida por sus ovejas.

“Jehová es mi pastor, nada me faltará”, declara el rey David, un hombre que entendía la responsabilidad de cuidar y proteger. Castellanos enfatiza que una cosa es escuchar sobre Jesús y otra muy distinta es conocerlo personalmente. Solo cuando rendimos nuestra vida por completo a Él, permitimos que nos conduzca por sendas de justicia y nos provea de lo que realmente necesitamos.

Asimismo, el pastor destaca que Dios no acepta una entrega parcial, sino que demanda el cien por ciento de nuestras vidas. Muchas veces, las personas negocian con Dios, reservando ciertas áreas para sí mismas, pero Castellanos nos recuerda que Jesús no se guardó nada, sino que dio todo, incluso su vida, en la cruz. “Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”, dijo en Getsemaní, demostrando su total obediencia.

Escuche la reflexión completa aquí: