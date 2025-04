La vez que el papa Francisco casó a una pareja en pleno avión: “Fue maravilloso”

En enero de 2018, el papa Francisco protagonizó un hecho sin precedentes en la historia reciente del Vaticano: casó a una pareja chilena a más de 10.000 metros de altura, a bordo del avión que lo trasladaba entre Santiago e Iquique durante su visita apostólica a Chile.

Se trataba de Carlos Ciuffardi y Paula Podest Ruiz, miembros de la tripulación de la aerolínea Latam. Ambos estaban casados por lo civil desde hacía años, pero un terremoto en 2010 destruyó la parroquia donde planeaban su boda religiosa, postergando indefinidamente el sacramento. Como le ocurrió a muchas otras parejas, sus planes quedaron suspendidos. Lo que nunca imaginaron es que acabarían casándose frente al líder de la Iglesia católica y en pleno vuelo.

El papa, conocido por su sencillez y cercanía, rompió todos los protocolos ese día. Según relató Carlos en una entrevista con Noticias Caracol, la historia comenzó cuando él, jefe de cabina asignado a acompañar al pontífice en sus desplazamientos, comenzó a entablar una relación cercana con Francisco, quien viajaba en el asiento 1A.

“Durante el aterrizaje en Santiago, el papa se levantó de su asiento y vino hacia mí. Le dije que debía volver a su asiento y ponerse el cinturón, pero me respondió con una sonrisa: ‘¿Cómo se te ocurre, Carlos? Necesito estirar las piernas’. Le ofrecí quedarse junto a mí, y allí empezamos a conversar”, recordó.

papa Francisco casó a una pareja en pleno avión Foto: Noticias Caracol

Al día siguiente, durante el vuelo hacia Iquique, Carlos y Paula aprovecharon un momento de calma para acercarse a Francisco y pedirle una bendición. “Cuando le conté que llevábamos diez años casados por lo civil, pero no por la Iglesia, me miró y dijo: ‘¿Cómo es posible que no hayas cumplido con el sacramento con una mujer tan hermosa?’”, recordó.

Carlos explicó que la ceremonia religiosa se había cancelado tras el sismo de 2010 y que, incluso, llegó a enojarse con Dios. A lo que el papa respondió con ternura: “No, Carlos. No te puedes enojar con Dios. Dios te trajo acá, el Espíritu Santo te trajo frente a mí con tu esposa, y si ustedes me están contando esta historia, le tenemos que dar un cierre”.

Así, con el dueño de Latam como testigo y sin más preparación que la voluntad y la fe, el papa Francisco los casó allí mismo, en el cielo chileno. “Sí, soy el papa. Yo puedo casar a quien quiera y donde quiera”, dijo.

La ceremonia fue sencilla, pero profundamente simbólica. “Solo puede explicarse como obra del Espíritu Santo”, afirmó Carlos, quien hasta hoy recuerda ese momento como uno de los más significativos de su vida: “Fue maravilloso”.